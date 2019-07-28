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РИА Новости

Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, заявил Путин

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, их героизм принес РФ славу, заявил президент России Владимир Путин, принимая парад ВМФ.
"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", - заявил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
Вчера, 09:54
Медведев принял участие в торжествах в Севастополе в День ВМФ
После чего поблагодарил личный состав флота.
"Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", - сказал Путин.
По словам Путина, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу. "Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше", - добавил он.
Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
Вчера, 04:04
День Военно-морского флота РФ
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День ВМФ России – 2019Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургБезопасностьОбщество
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