Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, их героизм принес РФ славу, заявил президент России Владимир Путин, принимая парад ВМФ.

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", - заявил он.

После чего поблагодарил личный состав флота.

"Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", - сказал Путин.

По словам Путина, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу. "Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше", - добавил он.