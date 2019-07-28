Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия всегда будет помнить подвиги российских моряков, их героизм принес РФ славу, заявил президент России Владимир Путин, принимая парад ВМФ.
"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков", - заявил он.
После чего поблагодарил личный состав флота.
"Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", - сказал Путин.
По словам Путина, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу. "Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше", - добавил он.
Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
Вчера, 04:04День Военно-морского флота РФ