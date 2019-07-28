Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает в воскресенье главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.

На параде в северной столице по акватории Невы пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Так, впервые участие в главном военно-морском параде примут фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". Также на невском рейде участие в торжествах примут малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Иван Антонов", на установленной для речного фарватера скорости пройдут также тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".