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РИА Новости

Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Вчера, 11:05
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает в воскресенье главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
Корабли Военно-Морского флота РФ на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Кронштадте
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Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде
На параде в северной столице по акватории Невы пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Так, впервые участие в главном военно-морском параде примут фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". Также на невском рейде участие в торжествах примут малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Иван Антонов", на установленной для речного фарватера скорости пройдут также тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".
После морской части парада над Сенатской площадью пролетят самолёты и вертолёты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, летающих радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
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День ВМФ России – 2019Владимир ПутинСанкт-ПетербургВ мире
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