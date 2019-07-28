В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади в субботу вечером прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным визитом, где он обсудит с российскими коллегами вопросы развития военно-морского сотрудничества, сообщает агентство IRNA.

По словам Ханзади, он приехал в Россию по приглашению российских коллег. Он также добавил, что ожидает подписания военно-морского соглашения с российской стороной.

"Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, и, безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух держав (Ирана и РФ – ред.) может стать большим достижением для коллективной безопасности на море. Достижения этой поездки будут иметь ценное значение в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - заявил Ханзади.

Сообщается, что командующий иранскими ВМС также в воскресенье посетит церемонию празднования Дня ВМФ.

Празднование Дня ВМФ в этом году выпадает на 28 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный военно-морской парад, где в торжественном строю пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. В Петербурге в мероприятиях в честь Дня ВМФ примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, он обойдет на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.