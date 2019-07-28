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РИА Новости

В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади в субботу вечером прибыл в Санкт-Петербург с трехдневным визитом, где он обсудит с российскими коллегами вопросы развития военно-морского сотрудничества, сообщает агентство IRNA.
По словам Ханзади, он приехал в Россию по приглашению российских коллег. Он также добавил, что ожидает подписания военно-морского соглашения с российской стороной.
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"Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, и, безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух держав (Ирана и РФ – ред.) может стать большим достижением для коллективной безопасности на море. Достижения этой поездки будут иметь ценное значение в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - заявил Ханзади.
Сообщается, что командующий иранскими ВМС также в воскресенье посетит церемонию празднования Дня ВМФ.
Празднование Дня ВМФ в этом году выпадает на 28 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный военно-морской парад, где в торжественном строю пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. В Петербурге в мероприятиях в честь Дня ВМФ примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, он обойдет на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этом году прибудут 26 иностранных военных делегаций. Из Индии для участия в главном параде в Кронштадте прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая - эскадренный миноносец "Си Ань". На параде они пройдут вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта после прохождения российских кораблей и подводной лодки.
Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте
Вчера, 01:12
В Петербурге и Кронштадте пройдет главный парад ВМФ
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РоссияИранСанкт-ПетербургВ мире
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