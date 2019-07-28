В Приамурье автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с локомотивом в Амурской области, инцидент произошел около трех часов ночи (22.00 мск) на железнодорожном переезде в Ромненском районе, в результате пострадал водитель машины и две девушки-пассажирки, одна из них скончалась по пути в больницу, сообщает УМВД по региону.

По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", "выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с локомотивом".