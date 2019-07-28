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РИА Новости

В Приамурье автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб человек

Вчера, 10:23
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с локомотивом в Амурской области, инцидент произошел около трех часов ночи (22.00 мск) на железнодорожном переезде в Ромненском районе, в результате пострадал водитель машины и две девушки-пассажирки, одна из них скончалась по пути в больницу, сообщает УМВД по региону.
По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", "выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с локомотивом".
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"В результате автоаварии травмирован водитель транспортного средства и его пассажирка 2001 года рождения. Еще один пассажир - девушка 2003 года рождения - скончался при доставлении в лечебное учреждение", - сообщает УМВД.
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Амурская областьПроисшествия
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