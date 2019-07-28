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РИА Новости

"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети

Вчера, 09:46
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин.
Фото состава в фейсбуке опубликовала пользователь Лора Манек. Она отметила, что предпочитает не пользоваться электричками, однако в этот раз решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.
На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи.
"Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день", — написала автор фото.
Комментаторы усомнились в том, что такой разваливающийся поезд все еще может ездить, и отметили, что электричка явно пережила апокалипсис.
"Похоже на поезд из фильма про зомби", — написал Евгений Николаевич Семыкин.
"Фильм ужасов какой-то", — отметила Анна Молчанова.
Другие пользователи с иронией предположили, что на фото представлен новый проект украинских железных дорог.
"Это ж гиперлуп?" — пошутил Игорь Пасько.
"Вроде гиперлуп с трубы выскочил, а краска от скорости отлетела", — добавил, в свою очередь, Николай Каплунов.
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Популярные комментарии
Где у вас, не знаю, а у нас, в России, вот такого кошмара даже в 90-е не было. Бывают составы технического обеспечения, технички, с далеко не самым лучшим внешним видом, но уж точно, что не электрички.
28 июля, 10:20
pNpumba N
12832016
а выглядят лучше,чем некоторые трамваи,что у нас по городу передвигаются! )))
28 июля, 10:33
мпмихаил пронин
13230090
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