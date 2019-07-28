"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев — Казатин.

Фото состава в фейсбуке опубликовала пользователь Лора Манек. Она отметила, что предпочитает не пользоваться электричками, однако в этот раз решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.

На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи.

"Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день", — написала автор фото.

Комментаторы усомнились в том, что такой разваливающийся поезд все еще может ездить, и отметили, что электричка явно пережила апокалипсис.

Другие пользователи с иронией предположили, что на фото представлен новый проект украинских железных дорог.