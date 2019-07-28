В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация на подтопленных дождевым паводком территориях Приамурья и в целом по региону стабильная, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор по региону.

С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

"По состоянию на 28 июля 2019 года эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по области стабильная. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года, при этом отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в пунктах временного размещения (ПВР) эвакуированного населения начата иммунизация против вирусного гепатита А, также для профилактики в ПВР "проводится фагирование эвакуированных против дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, профилактическое лечение против острых респираторных заболеваний и энтеровирусной инфекции".

Также проводится ежедневный контроль качества питьевой воды, с начала паводка – 2296 исследований.

"В целях профилактики водозависимых инфекций на водозаборах города Благовещенска продолжается дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. Управлением Роспотребнадзора проводится контроль остаточного хлора в тупиковых точках. По результатам мониторинга в 12 точках Благовещенска концентрация хлора не превышает гигиенический норматив ", - сообщает ведомство.

Специалисты Роспотребнадзора также контролируют приготовление блюд в ПВР, обработку посуды, организацию питьевого режима и условия по соблюдению правил личной гигиены. В пунктах временного размещения организовано медицинское наблюдение за проживающими.

Также продолжается работа по проведению дезинфекции после схода воды. В Управлении Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" созданы и действуют горячие линии, в том числе специалисты принимают жалобы от проживающих в ПВР.

По данным ГУ МЧС по Амурской области, на 28 июля в 16 населенных пунктах подтоплено около 600 частных жилых домов, вода вышла на 18 участков автомобильных дорог.