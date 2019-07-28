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РИА Новости

В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке

09:05
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Утром 28 июля 2019 года в одном из подъездов жилого дома в городе Бийске найдено тело 11-месячной девочки, завернутое в полиэтиленовый мешок... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Личность погибшей установлена, правоохранители ищут мать девочки.
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БийскПроисшествия
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