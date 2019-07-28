Главный военно-морской парад в Петербурге. Прямая трансляция

В Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. Принимает парад президент Владимир Путин.
В акватории Невы состоится торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В мероприятии участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.
Праздничные парады и мероприятия также пройдут в главных базах флотов и Каспийской флотилии — во Владивостоке, в Североморске, Балтийске, Севастополе, Астрахани.