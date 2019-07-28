Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T11:00Z
https://ria.ru/20190728/1556943059.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/36/1556943620_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dd650870fe5337391f0462c080e995ca.jpg
РИА Новости

Главный военно-морской парад в Петербурге. Прямая трансляция

Вчера, 11:00
8540
В Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. Принимает парад президент Владимир Путин.
В акватории Невы состоится торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В мероприятии участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.
Праздничные парады и мероприятия также пройдут в главных базах флотов и Каспийской флотилии — во Владивостоке, в Североморске, Балтийске, Севастополе, Астрахани.
7433542
Обсудить 9
День ВМФ России – 2019Владимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие маршируют с Андреевским флагом на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
РИА
Новости
Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Подготовка к военному параду в честь Дня независимости Украины в Киеве
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Лента
новостей
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Международный аэропорт Симферополь
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Погибшая девушка-блогер
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Владимир Кара-Мурза
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
09:09В Армении потушили пожар на железнодорожной станции
Лента новостейМолния