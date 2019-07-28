В Приамурье более 400 человек разместили в ПВР из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Более 400 жителей Приамурья, эвакуированные из-за дождевого паводка, находятся в пунктах временного размещения, всего из-за большой воды эвакуированы более 1 тысячи человек, большинство из них живут у родственников, сообщает ГУ МЧС по региону в воскресенье.

С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

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"На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов по состоянию на утро 28 июля эвакуировано более тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся более 400 человек, из них 131 ребенок, у родственников - 750 человек, из них 258 детей",- сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, на 28 июля в 16 населенных пунктах подтоплено около 600 частных жилых домов, вода вышла на 18 участков автомобильных дорог.

"Без транспортного сообщения остаются 6 населенных пунктов",- сообщает ГУ МЧС по региону.