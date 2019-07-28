В одном из районов Приморья ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Пожарском районе Приморья из-за затопления насосной станции, сообщает администрация Приморья.

"Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля.... На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении.

Идет откачка воды из насосной, после чего будет определена степень повреждения оборудования.