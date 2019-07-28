В одном из районов Приморья ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Пожарском районе Приморья из-за затопления насосной станции, сообщает администрация Приморья.
"Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля.... На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении.
Идет откачка воды из насосной, после чего будет определена степень повреждения оборудования.
Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего.