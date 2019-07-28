В Приамурье предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка

"Так как размер ущерба у нас уже прогнозно в результате ЧС может превысить 500 миллионов рублей, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области чрезвычайной ситуации к федеральному уровню реагирования", - сказал Венглинский.