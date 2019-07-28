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РИА Новости

В Приамурье предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка

07:15
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© МЧС РоссииУстранение последствий прохождения циклона в Амурской области
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России для введения в регионе режима ЧС федерального значения.
С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи наблюдается паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. В четверг в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В воскресенье в правительстве Приамурья прошло внеочередное расширенное заседание, на котором обсудили паводковую ситуацию.
"Так как размер ущерба у нас уже прогнозно в результате ЧС может превысить 500 миллионов рублей, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области чрезвычайной ситуации к федеральному уровню реагирования", - сказал Венглинский.
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