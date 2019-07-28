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РИА Новости

От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта

07:01
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.
С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
"Учитывая прогноз гидрологической обстановки, дальнейшее смещение селемджинского паводка и вхождение его в реку Зея будет сопровождаться подъемом уровня воды до отметок опасных явлений в населенных пунктах Свободненского, Серышевского, Белогорского и Благовещенского районов. Исходя из худшего прогноза развития обстановки, прогнозируется подтопление 24 населенных пунктов, в которых ожидается подтопление до тысячи жилых домов", - сказал Венглинский.
Также, по его словам, с 29 июля "на территорию Амурской области выходит очередной циклон, который будет оказывать воздействие в виде дождей и сильных ливней на территорию практически всей области".
Сейчас паводком подтоплено почти 600 жилых домов в 16 населенных пунктах Приамурья и около 1,3 тысяч подворий, эвакуировано более тысячи человек, наиболее сложная обстановка в Мазановском и Селемджинском районе области.
Как сообщил на заседании начальник Амурского гидрометцентра Виталий Соловьев, уровень воды в реках Мазановского района "за сутки поднялся на 126 сантиметров", по его словам, спад паводка в Мазановском районе ожидается 31 июля.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
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Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
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