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РИА Новости

Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек

06:02
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более тысячи человек эвакуированы из сел Мазановского района Амурской области из-за паводков, подтоплены 232 дома, сообщает областное правительство.
С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"Эвакуировано по селам: Богословка - 152, Козловка - 41, Угловое - 275, Новороссийка - 166, Таскино – 190, Путятино – 152, Мазаново – 189", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Там отмечается, что 322 человека из них находятся в пунктах временного размещения в Увальской школе. Еще 843 человека поселились у родственников. В населенных пунктах остаются 526 сельчан. В селах подтоплено 232 дома, а также 242 приусадебных участка. Эвакуация продолжается.
Сотрудники МЧС РФ укладывают мешки с песком в подтопленном районе Амурской области.
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