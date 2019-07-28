Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более тысячи человек эвакуированы из сел Мазановского района Амурской области из-за паводков, подтоплены 232 дома, сообщает областное правительство.

С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Эвакуировано по селам: Богословка - 152, Козловка - 41, Угловое - 275, Новороссийка - 166, Таскино – 190, Путятино – 152, Мазаново – 189", - говорится в сообщении на сайте правительства.