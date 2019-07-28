В Приамурье будут оповещать о ситуации с паводком по SMS трижды в день

"Не все люди услышали оповещение, нужно делать SMS-рассылку не реже трех раз в день, надо более регулярно давать в СМИ информацию об уровнях подтопления, хорошо бы в сравнении с 2013 годом (когда в регионе из-за паводка был введен режим ЧС федерального значения) давать, не столько эмоции, сколько цифры", - сказал Орлов на совещании.