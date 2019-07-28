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РИА Новости

В Приамурье будут оповещать о ситуации с паводком по SMS трижды в день

05:54
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© МЧС РоссииУстранение последствий прохождения циклона в Амурской области
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов в субботу на совещании в правительстве региона заявил, что оповещать население об эвакуации в связи с паводком нужно три раза в день с помощью рассылки SMS.
"Не все люди услышали оповещение, нужно делать SMS-рассылку не реже трех раз в день, надо более регулярно давать в СМИ информацию об уровнях подтопления, хорошо бы в сравнении с 2013 годом (когда в регионе из-за паводка был введен режим ЧС федерального значения) давать, не столько эмоции, сколько цифры", - сказал Орлов на совещании.
Также, по словам главы региона, "нужно организовать работы по оповещению людей через громкоговорители".
"Один человек (во время общения с эвакуированными в пунктах временного размещения) сказал, что он не слышал (оповещения об эвакуации). Этого одного человека достаточно", - заявил губернатор.
С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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