Экс-депутат Рады назвал "новую церковь" Украины "мертворожденной"

Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина. Архивное фото

Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая "новая церковь" Украины (ПЦУ) является мертворожденной структурой. Об этом она написал на своей странице в Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая "новая церковь" Украины (ПЦУ) является мертворожденной структурой. Об этом она написал на своей странице в Facebook

"В воскресенье нам явит себя мертворожденная ПЦУ, оставшаяся без админресурса ", - отметил Мураев, имея в виду, вероятно, планы "новой церкви" провести крестный ход в Киеве.

Он также назвал "радиорекламой" высказывания "митрополита" "новой церкви" Епифания о привезенных из Константинополя реликвиях.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.