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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Экс-депутат Рады назвал "новую церковь" Украины "мертворожденной"

04:44
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая "новая церковь" Украины (ПЦУ) является мертворожденной структурой. Об этом она написал на своей странице в Facebook.
"В воскресенье нам явит себя мертворожденная ПЦУ, оставшаяся без админресурса ", - отметил Мураев, имея в виду, вероятно, планы "новой церкви" провести крестный ход в Киеве.
Он также назвал "радиорекламой" высказывания "митрополита" "новой церкви" Епифания о привезенных из Константинополя реликвиях.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
24 июля, 10:00
Митрополит Иларион: признание ПЦУ любой Церковью лишь углубит разделение
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеЕвгений МураевВерховная Рада УкраиныУкраина
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