На Урале многодетным подыскали участки на стадионе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. В поселке Лобва Свердловской области многодетным семьям собираются выделить участки под строительство жилых домов на стадионе. Местные уверены: это решение вредно и для спортсменов, и для тех, кто получит землю. Ведь на футбольном поле сделан дренаж, под травяным покрытием находится щебень, а значит, о грядках и садовых деревьях можно забыть. Более того, коммуникаций тоже не предусмотрено. В администрации, однако, заверили: сельчане сами согласовали такой проект.

"Огород не сделаешь"

О том, что администрация собирается помочь нуждающимся семьям, предоставив им под постройку единственный благоустроенный стадион, местным жителям стало известно только недавно, хотя новые участки были поставлены на кадастровый учет еще в 2017 году.

"Мы узнали об этом совершенно случайно. Сначала пошли слухи: один сказал, что на стадионе будут строить многоквартирный дом, потом другой — что землю раздают под участки. Но вся информация была не из достоверных источников, поэтому мы обратились в администрацию поселка. Там нам это подтвердили. И вот мы открыли кадастровую карту Лобвы и увидели, что наш стадион, которому около восьмидесяти лет, разбили на участки", — рассказывает РИА Новости местный житель Анатолий Гордин.

Хотя Лобва — достаточно большой поселок, где живет больше восьми тысяч человек, спортивных площадок там не так много, а мест, где можно организовать матчи, всего два. Это футбольное поле у школы № 10 и тот самый стадион, который хотят отдать под застройку: он находится на окраине поселка, на границе с лесным массивом.

"Это прекрасный стадион с хорошим покрытием, с дренажной системой. Он строился в послевоенные годы и когда-то был одним из лучших в области, в 1980-е здесь проходили серьезные соревнования. Для многодетных эта земля не подходит — участки окажутся на подушке из щебня, будет неудобно строиться, да и огород не сделаешь. Ни семьям, ни нашим спортсменам это не выгодно", — поясняет агентству лобвинец Гордин.

"Администрация списала его со счетов"

Уже давно о сохранении стадиона заботятся только местные жители. Анатолий Гордин вместе с единомышленниками скосил траву и сделал разметку. Недавно сельчане провели на футбольном поле товарищеский матч, чтобы показать: спортивный объект существует, он нужен людям.

Официальные мероприятия давно проводят на стадионе школы № 10, однако он, по словам местных, обустроен гораздо хуже, чем старое футбольное поле. "Там грязь и глина, играть невозможно", — отметила Анжелика Фелькер, член инициативной группы жителей Новолялинского городского округа.

© Фото : из личного архива Анатолия Гордина Стадион у школы №10 © Фото : из личного архива Анатолия Гордина Стадион у школы №10

К тому же лобвинцы в один голос твердят: несмотря на официальное забвение, на стадионе каждый погожий день играют дети.

"Для нашего поселка это социально значимый объект. Раньше стадион курировал завод, там постоянно проходили игры и праздники, но предприятие обанкротилось. Тем не менее объект остался, он, можно сказать, в идеальном состоянии. Администрация никогда на него не выделяла деньги, они его списали, им так удобнее. Но застраивать стадион — кощунство", — считает Гордин.

"Я раньше снимал квартиру напротив стадиона, летом там постоянно бегают дети, пинают мяч, но зимой это просто пустырь", — говорит РИА Новости местный житель Константин Р.

"Стадион нам нужен, хотелось бы, чтобы он продолжал существовать и развиваться", — уверяет Ирина Гапурова (имя изменено).

© Фото : из личного архива Анатолия Гордина Игра на стадионе © Фото : из личного архива Анатолия Гордина Игра на стадионе

"Нет коммуникаций"

Согласно кадастровой карте, в скором времени на нынешнем стадионе может появиться девять жилых домов. Всего для многодетных семей выделено 19 участков, больше половины — на поле рядом со стадионом.

"Эта земля непригодна для проживания. Там нет плодородной почвы, а дом для многодетной семьи все-таки подразумевает приусадебный участок. Нет коммуникаций. Есть ведь и другая земля в поселке, почему выбрали именно стадион?" — задается вопросом Анжелика Фелькер.

Администрация поселка, в свою очередь, признает, что рассчитывать на канализацию и водопровод не приходится, но обещает проложить дорогу и провести электричество. "Водопровода и канализации нет у большей части населения", — подчеркнула заместитель главы администрации Новолялинского городского округа Елена Атепалихина.

"Процесс передачи земли приостановлен"

Впрочем, в администрации корреспонденту рассказали, что, столкнувшись с массовым недовольством, процесс передачи земли приостановили. Однако чиновники уверены: изначально все делалось с одобрения жителей.

"В 2016 году были проведены публичные слушания по проектам планировки и межевания территории. В них приняли участие 19 человек, среди них — руководители организаций, работающих на территории Лобвы, сотрудники администрации поселка. Проект одобрили, и в 2017-м на кадастровый учет поставили 19 земельных участков", — прокомментировала Елена Атепалихина.

Однако местные жители сомневаются в законности публичных слушаний. "Сказали, что решение принимали 19 человек, но кто это был, нам узнать не удалось", — отмечает Анжелика Фелькер.

Рядом со стадионом есть парк, который поставлен на кадастровый учет как зона отдыха. Чиновники обещают эту территорию не трогать. "Жители считают, что парк тоже застроят, но мы этого не планировали — он ведь входит в рекреационную зону, — говорит Атепалихина. — Хотя парк популярностью не пользуется, сейчас там просто "лесная стена", даже нет тропинок".

В администрации также заявили, что в следующем году планируют открыть универсальную спортивную площадку, оснащенную всем необходимым.

Свалка и кладбище химотходов

Это не первый случай в Свердловской области, когда людям предоставляют в пользование землю, которая не подходит ни для постройки жилья, ни для садоводства.

Ранее местные СМИ сообщали, что в городе Ревда многодетным семьям выделили участки возле кладбища химических отходов. С одной стороны от места, где, по решению местных чиновников, скоро должны появиться дома и огороды, — захоронение промышленных отходов. С другой — карьер, в котором добывали глину и только в 2008-м засыпали песком. Часть участков оказалась непосредственно на месте бывшего карьера, люди переживают, что не смогут ни дом построить на такой почве, ни пробурить скважину для воды. В мэрии Ревды на претензии семей отвечают, что "нарушений формирования земельного участка органом местного самоуправления не выявлено". Кроме того, если льготники откажутся от предоставляемых вариантов, попадут в конец очереди.