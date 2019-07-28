Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T08:00Z
https://ria.ru/20190728/1556828408.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/00/1556790065_17:0:1000:553_1036x0_80_0_0_be6fb2352663ffdf90b8a118a6cbd7a9.jpg
РИА Новости

Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей

08:00
10184
© Фото : Э. А. Афрамеев - Афрамеев Э. А. Ныряющие катера-ракетоносцы // журнал «Военный парад». — 1998. — Вып. 3. — С. 77-81Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
© Фото : Э. А. Афрамеев - Афрамеев Э. А. Ныряющие катера-ракетоносцы // журнал «Военный парад». — 1998. — Вып. 3. — С. 77-81
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Более 360 кораблей и подводных лодок, 148 тысяч человек личного состава, четыре флота и одна флотилия — в воскресенье, 28 июля, профессиональный праздник отмечают военные моряки. В главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге примут участие самые современные боевые корабли. Каждый из них — плод труда тысяч специалистов, потративших годы на воплощение эскизных проектов в металле. Однако далеко не все смелые задумки отечественных корабелов удалось реализовать. РИА Новости рассказывает о наиболее амбициозных проектах кораблей, так и не вышедших в море.

Сталинские линкоры

В начале 1930-х советское руководство взяло курс на создание мощного океанского флота. Его ядром и главной ударной силой должны были стать линейные корабли проекта 23. Головной линкор серии "Советский Союз" заложили 15 июля 1938-го на Балтийском заводе. Параллельно приступили к строительству "Советской Украины" — в Николаеве, "Советской России" и "Советской Белоруссии" — в Молотовске.
© Фото : Public domainСнимок строящегося на Балтийском заводе линейного корабля проекта 23 (тип "Советский Союз")
Снимок строящихся на Балтийском заводе линейного корабля проекта 23 (тип Советский Союз)
© Фото : Public domain
Снимок строящегося на Балтийском заводе линейного корабля проекта 23 (тип "Советский Союз")
Эти линкоры были бы самыми большими и мощными в мире. Полное водоизмещение каждого превышало 65 тысяч тонн, длина — 270 метров, ширина — 38 метров. Мощность двигателей превышала 200 тысяч лошадиных сил и позволяла развивать скорость до 29 узлов. Экипаж — 1226 матросов и 66 офицеров.
Основное вооружение — три башни с орудиями калибра 406 миллиметров. По три на каждую. Пушки стреляли 1105-килограммовыми снарядами на дальность порядка 46 километров. При этом сами линкоры были очень хорошо защищены от огня противника. Толщина броневого пояса — 375-420 миллиметров. Противоторпедная защита рассчитана на взрыв заряда до 750 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для противовоздушной обороны — шесть спаренных 100-миллиметровых пушек Б-54 и десять четырехствольных скорострельных установок 46-К калибра 37 миллиметров.
Залп орудий Айовы
20 октября 2018, 08:00
Падение линкоров. Почему отказались от самых мощных кораблей в мире
Но началась Великая Отечественная война. К июню 1941-го "Советский Союз" был готов на 21 процент, "Советская Украина" — на 18 процентов, "Советская Россия" — на пять процентов. Десятого сентября 1941-го линкоры официально исключили из состава советского ВМФ и расформировали уже созданные экипажи. Корпуса частично разобрали. Так, броня "Советского Союза" пошла на строительство оборонительных сооружений под Ленинградом. После войны возвращаться к проекту не стали, так как линкоры уже считались морально устаревшими. В Мировом океане теперь хозяйничали авианосцы.

Ныряющий ракетоносец

Проект 1231 "Дельфин", разрабатывавшийся в 1950-1960-х, представлял собой принципиально новый тип боевых кораблей — ракетоносный гибрид скоростного катера на подводных крыльях и подводной лодки. Автором и инициатором идеи "ныряющего катера" был руководитель государства Никита Хрущев. По задумке, "Дельфин" должен был погружаться и перемещаться под водой, что обеспечивало бы особую скрытность.
Согласно проекту, водоизмещение — 450-600 тонн, длина — 63 метра, скорость — от 14 до 38 узлов в зависимости от режима хода. Автономность плавания — пять суток в надводном положении и двое суток в подводном. Основное вооружение — перспективные крылатые противокорабельные ракеты П-25.
© Фото : Э. А. Афрамеев - журнал «Военный парад». № 3 за 1998 г. стр. 92-98Корабль проекта 1231 (вариант с двумя крыльями)
Корабль проекта 1231 (вариант с двумя крыльями)
© Фото : Э. А. Афрамеев - журнал «Военный парад». № 3 за 1998 г. стр. 92-98
Корабль проекта 1231 (вариант с двумя крыльями)
"Дельфин" должен был сближаться с противником в подводном положении, всплывать, на высокой надводной скорости выходить на рубеж стрельбы, выпускать ракеты и вновь уходить под воду. Однако тактика была недостаточно проработана и плохо учитывала возможные варианты противодействия.
После детальной проработки ТТХ разработчики выяснили, что по степени защищенности корабль проекта 1231 не превосходит обычные надводные катера, а стоимость изготовления гораздо выше. Работы над "Дельфином" завершились на стадии технического проекта.

Десантная субмарина

Атомные подводные лодки проекта 717 — очень необычный класс транспортно-десантных субмарин. По замыслу конструкторов, АПЛ должна была подходить к необорудованному берегу и через носовые аппарели выпускать бронетехнику и морских пехотинцев. Разработка началась в 1967-м, технический проект сдали в 1971-м. Конструктивно лодка состояла из трех корпусов. В центральном — основные системы, экипаж и личный состав десанта. В боковых — около 20 плавающих танков и БТР. Проектная длина подлодки — 190 метров, надводное водоизмещение — 18 тысяч тонн.
Транспортно-десантная атомная подводная лодка проекта 717
Транспортно-десантная атомная подводная лодка проекта 717
Транспортно-десантная атомная подводная лодка проекта 717
Лодка могла нести 252 мины в минных трубах, осуществлять спасательные работы с применением подводных аппаратов, имела на борту шесть торпедных аппаратов и две 30-миллиметровые артиллерийские установки для самообороны. Однако до воплощения в металле дело не дошло. К моменту завершения проектирования для достижения военного паритета с США Советскому Союзу потребовались подлодки с баллистическими ракетами. Все ведущие ЦКБ и судостроительные заводы занимались подводными атомоходами с ядерным оружием. Смелый проект транспортно-десантной субмарины навечно "сдвинули вправо".

Судьба авианосца

Вершина советской программы авианесущих кораблей — атомный "Ульяновск" проекта 1143.7, заложенный на стапеле 25 ноября 1988-го. По габаритам и возможностям он вплотную приблизился к американским гигантам. Полное водоизмещение — почти 80 тысяч тонн (98 тысяч у "Нимица"), длина — около 325 метров и ширина более 70 метров (40 по ватерлинии).
© Public domainРисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле
Рисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле
© Public domain
Рисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле
Корабль мог находиться в автономном плавании 120 суток и брать на борт внушительное авиакрыло: 70 самолетов и вертолетов. Промышленность предлагала для него относительно готовые машины Су-33 (так с 1988 года назывался Су-27К), Ка-27 и совершенно новый корабельный самолет радиолокационного дозора Як-44. Собственное вооружение — противокорабельные ракеты "Гранит".
CC BY-SA 4.0 / 39popugaev / Модель АТАВКР "Ульяновск"
Модель АТАВКР Ульяновск
CC BY-SA 4.0 / 39popugaev /
Модель АТАВКР "Ульяновск"
К сожалению, в ноябре 1991 года частично готовый крейсер исключили из состава ВМФ, а финансирование строительства прекратилось в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Некоторое время Черноморский судостроительный завод вел монтаж и сборку на собственные средства, но в начале 1992-го, после распада СССР, Россия и Украина окончательно отказались от корабля. С 5 февраля 1992 года приступили к разделке корпусных конструкций "Ульяновска". Уже к 29 октября 1992-го стапель, на котором строился корабль, был полностью свободен.
2304552
Обсудить 0
Ка-27Су-33Балтийский заводБезопасность
Рекомендуем
Погибшая девушка-блогер
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
РИА
Новости
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
Транспортный самолет ИЛ-76
В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Как новый закон Госдумы скажется на владельцах банковских карт
Лента
новостей
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
"Раньше, чем в Киеве". Где на самом деле крестилась Русь
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Украина в поисках энергетической экзотики. Поможет ли ей Катар?
Шведская активистка Грета Тунберг во время акции Пятницы ради будущего в Берлине. 19 июля 2019
Названы "главные враги планеты Земля". Их сотни миллионов
Маяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск
Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Радиотелескоп РТ-70
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта "Миллиметрон"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
памятник легендарному русскому князю Владимиру в Буэнос-Айресе
День крещения Руси
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде
09:46"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети
09:41В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки
09:35В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
09:29В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в Приамурье
09:28Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук
09:23Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры
09:16В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
09:15В ЛНР заявили о сохраняющемся шесть суток подряд режиме тишины
09:07Медведчук: в Донбассе не будет мира без реализации минских соглашений
09:05В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
08:56На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры
08:47Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
08:46В Приамурье более 400 человек разместили в ПВР из-за паводка
08:27В одном из районов Приморья ввели режим ЧС
08:23При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, сообщили СМИ
08:15Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
07:55Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание
07:53Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать
07:37В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления
Лента новостейМолния