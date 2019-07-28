Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Более 360 кораблей и подводных лодок, 148 тысяч человек личного состава, четыре флота и одна флотилия — в воскресенье, 28 июля, профессиональный праздник отмечают военные моряки. В главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге примут участие самые современные боевые корабли. Каждый из них — плод труда тысяч специалистов, потративших годы на воплощение эскизных проектов в металле. Однако далеко не все смелые задумки отечественных корабелов удалось реализовать. РИА Новости рассказывает о наиболее амбициозных проектах кораблей, так и не вышедших в море.
Сталинские линкоры
В начале 1930-х советское руководство взяло курс на создание мощного океанского флота. Его ядром и главной ударной силой должны были стать линейные корабли проекта 23. Головной линкор серии "Советский Союз" заложили 15 июля 1938-го на Балтийском заводе. Параллельно приступили к строительству "Советской Украины" — в Николаеве, "Советской России" и "Советской Белоруссии" — в Молотовске.
© Фото : Public domainСнимок строящегося на Балтийском заводе линейного корабля проекта 23 (тип "Советский Союз")
Снимок строящегося на Балтийском заводе линейного корабля проекта 23 (тип "Советский Союз")
Эти линкоры были бы самыми большими и мощными в мире. Полное водоизмещение каждого превышало 65 тысяч тонн, длина — 270 метров, ширина — 38 метров. Мощность двигателей превышала 200 тысяч лошадиных сил и позволяла развивать скорость до 29 узлов. Экипаж — 1226 матросов и 66 офицеров.
Основное вооружение — три башни с орудиями калибра 406 миллиметров. По три на каждую. Пушки стреляли 1105-килограммовыми снарядами на дальность порядка 46 километров. При этом сами линкоры были очень хорошо защищены от огня противника. Толщина броневого пояса — 375-420 миллиметров. Противоторпедная защита рассчитана на взрыв заряда до 750 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для противовоздушной обороны — шесть спаренных 100-миллиметровых пушек Б-54 и десять четырехствольных скорострельных установок 46-К калибра 37 миллиметров.
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Но началась Великая Отечественная война. К июню 1941-го "Советский Союз" был готов на 21 процент, "Советская Украина" — на 18 процентов, "Советская Россия" — на пять процентов. Десятого сентября 1941-го линкоры официально исключили из состава советского ВМФ и расформировали уже созданные экипажи. Корпуса частично разобрали. Так, броня "Советского Союза" пошла на строительство оборонительных сооружений под Ленинградом. После войны возвращаться к проекту не стали, так как линкоры уже считались морально устаревшими. В Мировом океане теперь хозяйничали авианосцы.
Ныряющий ракетоносец
Проект 1231 "Дельфин", разрабатывавшийся в 1950-1960-х, представлял собой принципиально новый тип боевых кораблей — ракетоносный гибрид скоростного катера на подводных крыльях и подводной лодки. Автором и инициатором идеи "ныряющего катера" был руководитель государства Никита Хрущев. По задумке, "Дельфин" должен был погружаться и перемещаться под водой, что обеспечивало бы особую скрытность.
Согласно проекту, водоизмещение — 450-600 тонн, длина — 63 метра, скорость — от 14 до 38 узлов в зависимости от режима хода. Автономность плавания — пять суток в надводном положении и двое суток в подводном. Основное вооружение — перспективные крылатые противокорабельные ракеты П-25.
© Фото : Э. А. Афрамеев - журнал «Военный парад». № 3 за 1998 г. стр. 92-98Корабль проекта 1231 (вариант с двумя крыльями)
Корабль проекта 1231 (вариант с двумя крыльями)
"Дельфин" должен был сближаться с противником в подводном положении, всплывать, на высокой надводной скорости выходить на рубеж стрельбы, выпускать ракеты и вновь уходить под воду. Однако тактика была недостаточно проработана и плохо учитывала возможные варианты противодействия.
После детальной проработки ТТХ разработчики выяснили, что по степени защищенности корабль проекта 1231 не превосходит обычные надводные катера, а стоимость изготовления гораздо выше. Работы над "Дельфином" завершились на стадии технического проекта.
Десантная субмарина
Атомные подводные лодки проекта 717 — очень необычный класс транспортно-десантных субмарин. По замыслу конструкторов, АПЛ должна была подходить к необорудованному берегу и через носовые аппарели выпускать бронетехнику и морских пехотинцев. Разработка началась в 1967-м, технический проект сдали в 1971-м. Конструктивно лодка состояла из трех корпусов. В центральном — основные системы, экипаж и личный состав десанта. В боковых — около 20 плавающих танков и БТР. Проектная длина подлодки — 190 метров, надводное водоизмещение — 18 тысяч тонн.
Транспортно-десантная атомная подводная лодка проекта 717
Транспортно-десантная атомная подводная лодка проекта 717
Лодка могла нести 252 мины в минных трубах, осуществлять спасательные работы с применением подводных аппаратов, имела на борту шесть торпедных аппаратов и две 30-миллиметровые артиллерийские установки для самообороны. Однако до воплощения в металле дело не дошло. К моменту завершения проектирования для достижения военного паритета с США Советскому Союзу потребовались подлодки с баллистическими ракетами. Все ведущие ЦКБ и судостроительные заводы занимались подводными атомоходами с ядерным оружием. Смелый проект транспортно-десантной субмарины навечно "сдвинули вправо".
Судьба авианосца
Вершина советской программы авианесущих кораблей — атомный "Ульяновск" проекта 1143.7, заложенный на стапеле 25 ноября 1988-го. По габаритам и возможностям он вплотную приблизился к американским гигантам. Полное водоизмещение — почти 80 тысяч тонн (98 тысяч у "Нимица"), длина — около 325 метров и ширина более 70 метров (40 по ватерлинии).
© Public domainРисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле
Рисунок в американском журнале 1984 года предполагаемого вида советского авианосца на стапеле
Корабль мог находиться в автономном плавании 120 суток и брать на борт внушительное авиакрыло: 70 самолетов и вертолетов. Промышленность предлагала для него относительно готовые машины Су-33 (так с 1988 года назывался Су-27К), Ка-27 и совершенно новый корабельный самолет радиолокационного дозора Як-44. Собственное вооружение — противокорабельные ракеты "Гранит".
Модель АТАВКР "Ульяновск"
К сожалению, в ноябре 1991 года частично готовый крейсер исключили из состава ВМФ, а финансирование строительства прекратилось в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране. Некоторое время Черноморский судостроительный завод вел монтаж и сборку на собственные средства, но в начале 1992-го, после распада СССР, Россия и Украина окончательно отказались от корабля. С 5 февраля 1992 года приступили к разделке корпусных конструкций "Ульяновска". Уже к 29 октября 1992-го стапель, на котором строился корабль, был полностью свободен.