В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Ранее в соцсетях появилось видео из салона троллейбуса, на котором видно, что недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Отправляясь на выход, он ударил женщину-кондуктора по лицу.

"Информация подтвердилась. Время случая 0.05 в ночь с 23 на 24 июля в троллейбусе №45 на Ленинском проспекте у бульвара Новаторов… После инцидента сотрудники обратились в полицию и вызвали скорую. Кондуктора тогда увезли в больницу", - рассказали в ГУП "Горэлектротранс".