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РИА Новости

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу

Вчера, 23:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Ранее в соцсетях появилось видео из салона троллейбуса, на котором видно, что недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Отправляясь на выход, он ударил женщину-кондуктора по лицу.
"Информация подтвердилась. Время случая 0.05 в ночь с 23 на 24 июля в троллейбусе №45 на Ленинском проспекте у бульвара Новаторов… После инцидента сотрудники обратились в полицию и вызвали скорую. Кондуктора тогда увезли в больницу", - рассказали в ГУП "Горэлектротранс".
Там отметили, что водитель троллейбуса остановился тогда по технической причине, которую сам устранил в течение нескольких минут. Всех пассажиров пересадили на проходящий мимо троллейбус.
Троллейбус ГУП Горэлектротранс Санкт-Петербурга
4 июля, 11:07
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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