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РИА Новости

На Шпицбергене гибнут северные олени

Вчера, 22:32
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© Fotolia / Pim LeijenСеверный олень
Северный олень
© Fotolia / Pim Leijen
МУРМАНСК, 27 июл – РИА Новости. Ученые обнаружили больше 200 туш северных оленей, которые погибли от голода вследствие изменения климата на архипелаге Шпицберген, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на исследователей норвежского полярного института.
"Никогда прежде ученые не фиксировали такого большого количества оленей, погибших от голода на Шпицбергене", - говорится в статье.
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Рекордное число погибших животных обнаружили после относительно теплой зимы, что привело к сокращению кормовой базы на архипелаге. Трое ученых полярного института в течение десяти недель изучали ситуацию на Шпицбергене, вели подсчет оленей и фиксировали количество погибших животных.
Они отмечают, что проводить такие исследования необходимо, поскольку северный олень является ключевым видом для определения состояния окружающей среды в тундре. Подобные исследования сотрудники института проводят на протяжении последних 40 лет.
Причиной гибели животных ученые называют изменение климата – оленям не удалось получить достаточное количество пищи зимой.
"В декабре прошлого года на архипелаге шел сильный дождь, пастбища во многих частях Шпицбергена замерзли, и животные, которые жили там, испытали проблемы с поиском пищи. Погибшие животные, которых мы обнаружили, скончались от голода", - приводят телекомпания слова ученого Осхильд Онвик Педерсен. Исследователи отмечают, что не так много мест на планете, которые подвергаются последствиям изменения климата так, как Шпицберген.
Недостаток кормовой базы привел к высокой конкуренции среди оленей в борьбе за еду, поэтому погибли самые молодые и самые старые животные, отмечают ученые.
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