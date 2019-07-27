Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T19:41Z
https://ria.ru/20190727/1556937946.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/95562/60/955626021_0:175:1728:1147_1036x0_80_0_0_cba31822febbc8f7e76c9c483df79dcd.jpg
РИА Новости

Власти Приамурья увеличат расходы на питание эвакуированных из зоны паводка

Вчера, 19:41
261
© ГУ МЧС России по Амурской области Наводнение в Амурской области
Наводнение в Амурской области
© ГУ МЧС России по Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Суточный рацион для эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР) из-за дождевого паводка жителей Приамурья с 29 июля будут составлять из расчета 450 рублей на человека, сообщается на сайте правительства региона.
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил ПВР в селе Новокиевский Увал Мазановского района, здесь в здании школы размещены 305 человек, из них 105 детей.
"В ПВР созданы все условия. С детьми проводят занятия. Организовано четырехразовое питание. Губернатор получил обратную связь - к нему обратились с просьбой рассмотреть увеличение суммы суточного рациона. 250 рублей, которые выделяются в сутки на человека - это с учетом расценок 2013 года. Глава региона поручил увеличить эту сумму до 450 рублей. Уже завтра эти изменения начнут применять", - говорится в сообщении.
Последствия паводка в Иркутской области
Вчера, 19:21
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Также правительство Приамурья сообщает, что ПВР в Новокиевском Увале "практически полный".
"И с учетом того, что паводок идет ниже по течению Мазановского района, будут задействованы близлежащие ПВР в городах Белогорск, Свободный и Серышевском районе. Все они готовы к приему граждан",- уточняется в сообщении.
Дождевым паводком в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.
Также, по данным ведомства, в области подтоплено 1286 придворовых территорий, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников - 536 человек, из них 156 детей.
Сотрудники МЧС РФ укладывают мешки с песком в подтопленном районе Амурской области.
Вчера, 15:27
Паводок в Приамурье подтопил более трех тысяч опор ЛЭП
011021
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиАмурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
РИА
Новости
"Новая церковь" Украины создаст викариат со службами на румынском языке
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Саратовские волонтеры помогли подключить "цифру" почти двум тысячам жителей
Ливия
Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
Лента
новостей
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
Место крушения легкомоторного самолета в Серпухове. 27 июля 2019
Из Оки начали поднимать разбившийся гидросамолет
Последствия паводка в Иркутской области
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019
В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев
В Киев из Константинополя привезли мощи Андрея Первозванного, сообщила ПЦУ
В Минкомсвязи не поддержали идею законопроекта о значимых инфоресурсах
Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
Россия и Суринам сошлись во взглядах на урегулирование в Венесуэле
Президент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Вид на город Алеппо
Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
В ходе протестов в Гонконге пострадали девять человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
21:18Упавший в Оку гидросамолет перевезут в Серпухов для расследования
Лента новостейМолния