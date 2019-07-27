Власти Приамурья увеличат расходы на питание эвакуированных из зоны паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Суточный рацион для эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР) из-за дождевого паводка жителей Приамурья с 29 июля будут составлять из расчета 450 рублей на человека, Суточный рацион для эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР) из-за дождевого паводка жителей Приамурья с 29 июля будут составлять из расчета 450 рублей на человека, сообщается на сайте правительства региона.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил ПВР в селе Новокиевский Увал Мазановского района, здесь в здании школы размещены 305 человек, из них 105 детей.

"В ПВР созданы все условия. С детьми проводят занятия. Организовано четырехразовое питание. Губернатор получил обратную связь - к нему обратились с просьбой рассмотреть увеличение суммы суточного рациона. 250 рублей, которые выделяются в сутки на человека - это с учетом расценок 2013 года. Глава региона поручил увеличить эту сумму до 450 рублей. Уже завтра эти изменения начнут применять", - говорится в сообщении.

Также правительство Приамурья сообщает, что ПВР в Новокиевском Увале "практически полный".

"И с учетом того, что паводок идет ниже по течению Мазановского района, будут задействованы близлежащие ПВР в городах Белогорск, Свободный и Серышевском районе. Все они готовы к приему граждан",- уточняется в сообщении.

Дождевым паводком в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.