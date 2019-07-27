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РИА Новости
Религия и мировоззрение

МВД Украины не зафиксировало нарушений во время крестного хода в Киеве

Вчера, 18:45
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КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители не зафиксировали нарушений общественного порядка и провокаций во время крестного хода в Киеве, приуроченного к 1031-й годовщине крещения Руси, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
"Крестный ход по улицам столицы завершился. Массовые мероприятия прошли безопасно. Полиция провела мощную превентивную работу, нарушений общественного порядка и провокаций не зафиксировано", - сообщила пресс-служба.
По предварительной информации, озвученной первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым, в массовых мероприятиях, посвященных 1031-летию Крещения Киевской Руси, "приняло участие до 30 тысяч верующих из разных регионов Украины". Окончательное количество участников уточняется.
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
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В крестном ходе в Киеве приняли участие около 300 тысяч человек
"Публичную безопасность граждан обеспечивали 4 тысячи правоохранителей: работники столичной полиции, киевские патрульные, взрывотехники, кинологи, полиция диалога, бойцы Нацгвардии и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Была усилена безопасность в метрополитене. На улицах города дежурили кареты скорой медицинской помощи и пожарные спецмашина. Правоохранители всячески помогали верующим и гостям столицы", - цитирует Ярового пресс-служба.
Ранее в субботу в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси. После молебна состоялся крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского к Киево-Печерской лавре, где состоялся еще один молебен. Молитвенное шествие возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, с ним следовал епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами и гости из поместных церквей, а также представители государственной власти. В крестном ходе по городу пронесли многочисленные святыни, часть из которых специально доставили в Киев накануне.
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
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