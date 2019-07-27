МВД Украины не зафиксировало нарушений во время крестного хода в Киеве

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Правоохранители не зафиксировали нарушений общественного порядка и провокаций во время крестного хода в Киеве, приуроченного к 1031-й годовщине крещения Руси, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

"Крестный ход по улицам столицы завершился. Массовые мероприятия прошли безопасно. Полиция провела мощную превентивную работу, нарушений общественного порядка и провокаций не зафиксировано", - сообщила пресс-служба.

По предварительной информации, озвученной первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым, в массовых мероприятиях, посвященных 1031-летию Крещения Киевской Руси, "приняло участие до 30 тысяч верующих из разных регионов Украины". Окончательное количество участников уточняется.

"Публичную безопасность граждан обеспечивали 4 тысячи правоохранителей: работники столичной полиции, киевские патрульные, взрывотехники, кинологи, полиция диалога, бойцы Нацгвардии и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Была усилена безопасность в метрополитене. На улицах города дежурили кареты скорой медицинской помощи и пожарные спецмашина. Правоохранители всячески помогали верующим и гостям столицы", - цитирует Ярового пресс-служба.