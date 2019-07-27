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РИА Новости

В Минкомсвязи не поддержали идею законопроекта о значимых инфоресурсах

Вчера, 18:37
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КРАНЬСКА ГОРА (Словения), 27 июл - РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков категорически не поддерживает идею законопроекта о значимых инфоресурсах, считает инициативу необдуманной.
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. По словам автора документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.
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"Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае, о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон. Те компании, против которых направлен фактически этот законопроект - в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, - это наше национальное достояние, и они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире, и мы будем успешно конкурировать, как минимум, на рынке русскоязычных стран и в России", - сказал Носков РИА Новости, комментируя законопроект.
"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно и не имеет никакого смысла. Поэтому законопроект, когда он поступит в правительство, мы отдельно рассмотрим, но на уровне идеи я категорически против", - подчеркнул Носков.
"Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на те тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru, и соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - добавил он.
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26 июля, 17:49
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Константин НосковМинкомсвязиМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияОбщество
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