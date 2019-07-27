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РИА Новости

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Вчера, 18:10
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© Фото : аккаунт Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
Президент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
© Фото : аккаунт Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
"В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего", — возмутился Алексей Черняховский.
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"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает", — написала Валентина Дервисис.
"Что это за дурной хайп ради хайпа?" — спросила Ольга Косинская.

"Чуваки, а что вы делаете каждую неделю в Одессе? "Лига смеха" не каждую же неделю? Лучше к нам в Донбасс приезжайте, в зону боевых действий", — говорится в комментарии Елены Гейченко.

Часть пользователей не увидела в снимке ничего предосудительного и пожелала украинскому лидеру приятного отдыха.
"При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, что Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные", — считает 4annamamchur.
Некоторых развеселил шпиц, стоящий на одном из лежаков.
"Песик на заднем плане тоже из охраны президента?" — пошутил rinat.yussupov.
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Популярные комментарии
Зима близко, президент слепит Вам снеговика.
27 июля, 18:23
Hogh-С
52161001
А что ув жителе украины не злит ктото вообще знает)?!
27 июля, 18:36
SNSadist New
26100302
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