Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции

Зеленский также поручил главе Госбюро расследований Роману Трубе как можно быстрее провести следствие по выявленным фактам.

Президент Украины отметил, что время безнаказанности для чиновников навсегда закончилось. Зеленский призвал таких госслужащих "писать явки с повинной, увольняться или бежать".

Причиной для увольнения главы Днепровского управления МВД послужило опубликованное в Сети видео, которое было снято в 2018 году. На ролике Глуховеря вызывает подразделение специального назначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.