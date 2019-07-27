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РИА Новости

Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции

Вчера, 17:52
55028
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Зеленский также поручил главе Госбюро расследований Роману Трубе как можно быстрее провести следствие по выявленным фактам.
Президент Украины отметил, что время безнаказанности для чиновников навсегда закончилось. Зеленский призвал таких госслужащих "писать явки с повинной, увольняться или бежать".
Причиной для увольнения главы Днепровского управления МВД послужило опубликованное в Сети видео, которое было снято в 2018 году. На ролике Глуховеря вызывает подразделение специального назначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.
Мэр Киева Виталий Кличко
24 июля, 13:00
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
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Арсен АваковВладимир ЗеленскийДнепропетровская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кого нибудь уволили, кого он хотел уволить?
27 июля, 19:38
Валерий Конев
283500110
Наш не требует уволить в фейсбуках, а просто увольняет.
27 июля, 20:46
Руслан Гайнуллин
41520110
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