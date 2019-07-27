Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T15:27Z
https://ria.ru/20190727/1556933879.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155693/06/1556930676_0:0:1908:1073_1036x0_80_0_0_b36d0e6bcb516cc18661352fa1795513.jpg
РИА Новости

Паводок в Приамурье подтопил более трех тысяч опор ЛЭП

Вчера, 15:27
269
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ укладывают мешки с песком в подтопленном районе Амурской области.
Сотрудники МЧС РФ укладывают мешки с песком в подтопленном районе Амурской области.
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Паводок в Приамурье подтопил 103 воздушных линии электропередачи, более 3000 опор стоят в воде, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Амурских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК").
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"На 14.00 (08.00 мск) 27 июля подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4-35 кВ (более 3000 опор стоят в воде), 1 подстанция 35/10 и 32 ТП (трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ). По прогнозу МЧС прохождения гребня паводка существует риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 10 воздушных линий электропередачи в городе Свободный, поселке Пионерский, селе Новокиевка, селе Мазаново", - сообщили "Амурские электрические сети".
Для безопасности от электроснабжения отключены подтопленные села в Селемджинском и Мазановском районах, откуда ведется эвакуация людей.
"Усилен контроль за опорами ЛЭП в местах переходов через реки и в поймах рек. Как только уровень воды снизится, бригады смогут приступить к аварийно-восстановительным работам", - уточнили в пресс-службе.
Мониторинг паводковой ситуации энергетики ведут с земли и воздуха, в субботу специалисты осмотрели территорию Мазановского района на вертолете МЧС.
Дождевым паводком в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.
Также, по данным ведомства, в области подтоплено 1286 придворовых территорий, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников - 536 человек, из них 156 детей.
В пятницу пресс-служба регионального главка МЧС сообщила РИА Новости, что спасатели не исключают в Приамурье повторения сценария паводка 2013 года. Шесть лет назад произошел самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений. В зону подтопления тогда попали более 190 тысяч человек, были затоплены тысячи жилых домов, дороги, предприятия. Пострадали Амурская, Еврейская автономная области и Хабаровский край.
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
Вчера, 07:59
Паводок за пять дней пройдет по четырем районам Амурской области
001011
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Паводок за пять дней пройдет по четырем районам Амурской области
РИА
Новости
Северный олень
На Шпицбергене гибнут северные олени
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
Падение легкомоторного самолета в Серпухове. 27 июля 2019
Прокуратура начала проверку после падения гидросамолета в Серпухове
Лента
новостей
Легкомоторный самолет, разбившийся в Подмосковье, упал в Оку
Фестиваль Просветитель на Валааме
Путин направил приветствие участникам фестиваля православного пения
Посетители музыкально-гастрономического фестиваля Бургер фест в парке Горького в Москве
Фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек
Последствия паводка в Иркутской области
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Экипаж команды армии России перед стартом финального этапа Эстафета международного конкурса Морской десант
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс "Морской десант"
Музыкально-гастрономический Бургер фест в парке Горького
В Москве отметили День Гамбургера
Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Скорая помощь, Индия
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра коллекции посуды с борта судна, которое затонуло в XIX веке у побережья острова Гогланд в Финском заливе
Путин осмотрел предметы, поднятые с затонувшего в XIX веке судна
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
Лента новостейМолния