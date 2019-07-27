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РИА Новости

Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

Вчера, 15:08
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© Фото : аккаунт Road to film в InstagramАвтор видеоблога "Road to film" Павел Ш.
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
© Фото : аккаунт Road to film в Instagram
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Популярный видеоблогер из Белоруссии, автор ютьюб-канала Road to film погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", — сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, мужчины спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась.
Проводится проверка.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Как же люди помешались на выкладывании всяких роликов в ютубе, часто ради абсолютно не нужных лайков рискуют жизнью. К тому же 90% всех роликов, это никому ненужный информационный мусор.
27 июля, 16:44
zznayur
132103017
Отпассионарил.
27 июля, 15:43
vvab6
14702030
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