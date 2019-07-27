Путин в День ВМФ примет Главный военно-морской парад на Неве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в День ВМФ обойдет на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
Уточняется, что президент обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы.
Кроме того, состоится торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. "В этом году в параде участвуют более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно", - подчеркивается в сообщении.
По данным пресс-службы, среди них фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи", "Серпухов", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск".