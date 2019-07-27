Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T15:52Z
https://ria.ru/20190727/1556932554.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155693/87/1556938739_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_19f57695e935d12e7b28c8d08d0665ee.jpg
РИА Новости

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

Вчера, 14:28
32565
ОСТРОВ ГОГЛАНД (Ленинградская область), 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Протокол церемонии предполагал, что Путин спустится под воду в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11", приблизится к подлодке и примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Вчера, 16:32
Путин рассказал, зачем погружается под воду и поднимается в небо
Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников с фашистскими захватчиками на Балтике и о судьбе Щ-308. Кроме того, президенту показали карту Балтийского моря с местами гибели других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.
Погружение длилось около 30 минут. После него глава государства поделился впечатлениями с журналистами, а затем коротко пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку. Он поблагодарил их за работу, поздравил с наступающим Днем ВМФ и сфотографировался с ними.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время погружения в батискафе на дно Финского залива в ходе посещения острова Гогланд. 27 июля 2019

История Щ-308

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили в апреле 1933-го. Еще через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.
Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.
Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Как выяснилось, подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").
Поисковики хотят найти все подлодки, погибшие в годы ВОВ на Балтике
18 марта, 16:38
Как закончить Отечественную войну на Балтике – история поискового проекта

"Поклон кораблям Великой Победы"

Подводно-поисковый проект "Поклон кораблям Великой Победы" стартовал в 2005 году, а с 2009-го приобрел международный статус. Всего его участникам удалось найти на территории России, Болгарии, Эстонии и Финляндии места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей времен Великой Отечественной и Первой мировой войн.
С 2012 года команда проекта целенаправленно занимается поиском советских подлодок, затонувших в Финском заливе. За это время они отыскали и идентифицировали 15 субмарин, поиски еще четырех продолжаются.
В начале апреля Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектами "Вахты памяти". Тогда ему рассказали и об экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" и пригласили принять участие в церемонии увековечения воинской доблести экипажей найденных подлодок. Глава государства пообещал, что постарается принять участие в этом мероприятии.
Орудие, поднятое с советского корабля БО-224, находящегося на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин
4 мая, 16:45
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад — в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества, посетил полевой студенческий археологический лагерь и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". Тогда же он совершил погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".
Церемония увековечения воинской доблести экипажей советских подлодок состоялась в преддверии Дня Военно-морского флота, которое в этом году выпадает на 28 июля.
Подводная лодка Щ-302
5 мая, 16:10
На дне Финского залива нашли погибшую на задании советскую подлодку "Окунь"
371355716217
Обсудить 34
Русское географическое обществоВладимир ПутинЛенинградская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Любое дело доброе - уже подвиг человека... и в честь дня ВМФ тем более историческое значение производит нынешнее поколение в память о погибших кораблях...и не должно быть здесь политики и чванства, кто критикует это событие. и мизинца не стоит этой памяти...
27 июля, 16:22
Владимир Нещерецкий
51000158
Горжусь Владимиром. Молодец! Всех с наступающим праздником
27 июля, 17:08
Русский Бот
36200066
Рекомендуем
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
РИА
Новости
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента
новостей
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Кадр из фильма Брестская крепость
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Лингвист назвала самые "позорные" речевые ошибки
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
Лента новостейМолния