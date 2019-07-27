Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

ОСТРОВ ГОГЛАНД (Ленинградская область), 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Протокол церемонии предполагал, что Путин спустится под воду в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11", приблизится к подлодке и примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников с фашистскими захватчиками на Балтике и о судьбе Щ-308. Кроме того, президенту показали карту Балтийского моря с местами гибели других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

Погружение длилось около 30 минут. После него глава государства поделился впечатлениями с журналистами, а затем коротко пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку. Он поблагодарил их за работу, поздравил с наступающим Днем ВМФ и сфотографировался с ними.

История Щ-308

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили в апреле 1933-го. Еще через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.

Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Как выяснилось, подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").

"Поклон кораблям Великой Победы"

Подводно-поисковый проект "Поклон кораблям Великой Победы" стартовал в 2005 году, а с 2009-го приобрел международный статус. Всего его участникам удалось найти на территории России, Болгарии, Эстонии и Финляндии места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей времен Великой Отечественной и Первой мировой войн.

С 2012 года команда проекта целенаправленно занимается поиском советских подлодок, затонувших в Финском заливе. За это время они отыскали и идентифицировали 15 субмарин, поиски еще четырех продолжаются.

В начале апреля Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектами "Вахты памяти". Тогда ему рассказали и об экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" и пригласили принять участие в церемонии увековечения воинской доблести экипажей найденных подлодок. Глава государства пообещал, что постарается принять участие в этом мероприятии.

Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад — в июле 2013 года. Тогда президент ознакомился с проектами в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества, посетил полевой студенческий археологический лагерь и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". Тогда же он совершил погружение к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".