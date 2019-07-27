Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа о переходе воинских частей на новую систему питания и будет его обжаловать, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте министерства.

В пятницу детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Министерство обороны Украины возмущено решением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019. Министерство обороны Украины в установленном порядке обжалует данное постановление и в дальнейшем будет отстаивать интересы Вооруженных Сил в судебных инстанциях", - сказано в заявлении.