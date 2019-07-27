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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 11:28
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© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка, Сирия.
Город Ракка, Сирия.
© AP Photo / Gabriel Chaim
Город Ракка, Сирия. . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, Турция зафиксировала два нарушения, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, открытия огня не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в течении суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Алеппо провинции Алеппо. Жителям было выдано 500 продовольственных наборов.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
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