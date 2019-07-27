Петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Вторая петиция за увольнение главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Петиция появилась на сайте президента 23 мая. Первая была создана через два дня после назначения Богдана и набрала необходимое количество подписей за два дня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда не уволил Богдана.

"Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины "Об очистке власти", - указал в тексте петиции ее автор Андрей Качор.

На данный момент петицию подписали 25 176 человек.