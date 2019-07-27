Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями", — пишет автор обращения Виктория Темченко.

Петицию зарегистрировали 25 июля, на утро субботы она набрала более 70 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел прошение, его должны поддержать 25 тысяч человек в течение трех месяцев.

Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полетов. Власти мотивировали это необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на "агрессивные действия" Москвы.

В апреле Росавиация предложила Киеву возобновить регулярное и чартерное сообщение, поскольку это отвечает интересам пассажиров.

Вопрос железнодорожного сообщения

На днях на сайте украинского президента появилась другая петиция — с просьбой пустить поезда в Крым, причем раньше, чем откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Автором обращения стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.

В ответ первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов.