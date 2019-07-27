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РИА Новости

Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

Вчера, 08:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями", — пишет автор обращения Виктория Темченко.
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Петицию зарегистрировали 25 июля, на утро субботы она набрала более 70 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел прошение, его должны поддержать 25 тысяч человек в течение трех месяцев.
Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство для транзитных полетов. Власти мотивировали это необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на "агрессивные действия" Москвы.
В апреле Росавиация предложила Киеву возобновить регулярное и чартерное сообщение, поскольку это отвечает интересам пассажиров.

Вопрос железнодорожного сообщения

На днях на сайте украинского президента появилась другая петиция — с просьбой пустить поезда в Крым, причем раньше, чем откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Автором обращения стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.
В ответ первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов.
Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом в конце 2014 года. Поезда, следовавшие на полуостров, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы.
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Популярные комментарии
Да уж нет! Вмерла, так вмерла!!!😂😂😂
27 июля, 09:09
Alex Ak.
153103225352
Нужно возобновить и авиа сообщение и поезда до Симферополя пустить- пусть люди отдохнут в Крыму. Обычные украинцы просто люди, которым политические игры мешают нормально жить.
27 июля, 09:19
super.ket007a
2434407130
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