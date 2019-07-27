Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Амур в районе областного центра Приамурья - города Благовещенска - за сутки поднялся на 1,5 метра, до выхода на пойму осталось около метра, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

"В районе Благовещенска Зея поднялась за сутки на 113 см, Амур - на полтора метра, "запас" до отметок выхода воды на пойму на Зее - полметра, на Амуре - около метра. 28 июля прогнозируются сильные дожди на западе и юге области", - говорится в сообщении.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозам Амурского гидрометцентра вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому, Благовещенскому районам. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка спустится – 30-31 июля.

На утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.

Также, по данным ведомства, в области подтоплено 1286 придворовых территории, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников - 536 человек, из них 156 детей.