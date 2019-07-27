БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Паводок за пять дней пройдет по четырем районам Амурской области, где с 25 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщается Паводок за пять дней пройдет по четырем районам Амурской области, где с 25 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона в субботу.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. Паводковую обстановку обсудили на ежедневном оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"По прогнозам Амурского гидрометцентра вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому, Благовещенскому районам. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка спустится – 30-31 июля", - говорится в информации.

В селе Владимировка Благовещенского района в ожидании большой воды восстановлены дамбы, такие же работы проведут в селах Усть-Ивановка и Каникурган, при негативном сценарии жителей эвакуируют в пункт временного размещения (ПВР), он развернут на базе школы села Волково и способен принять 200 человек.

"В Благовещенске сотрудники администрации сделали подворовой обход в селе Белогорье, где оповестили жителей. Предположительно, под потопление попадает 9 домов. В них не проживают дети и инвалиды. ПВР будет развернут на 25 мест. Для пункта заказали одноразовую посуду, питьевую воду, предметы первой необходимости, посчитана стоимость питания. Второй ПВР будет организован в Благовещенске на базе спортивной школы №3. Там подготовят 30 мест", - сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Кроме жителей Белогорья оповещены о возможном подтоплении жители Верхблаговещенска и Зазейского. Для строительства дамб заготовлено 200 тонн песчано-гравийной смеси. Организовано круглосуточное наблюдение за рекой Бурхановкой, для перекрытия которой также готовы материалы.