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РИА Новости

Паводок за пять дней пройдет по четырем районам Амурской области

Вчера, 07:59
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Паводок за пять дней пройдет по четырем районам Амурской области, где с 25 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона в субботу.
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. Паводковую обстановку обсудили на ежедневном оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.
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"По прогнозам Амурского гидрометцентра вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому, Благовещенскому районам. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка спустится – 30-31 июля", - говорится в информации.
В селе Владимировка Благовещенского района в ожидании большой воды восстановлены дамбы, такие же работы проведут в селах Усть-Ивановка и Каникурган, при негативном сценарии жителей эвакуируют в пункт временного размещения (ПВР), он развернут на базе школы села Волково и способен принять 200 человек.
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"В Благовещенске сотрудники администрации сделали подворовой обход в селе Белогорье, где оповестили жителей. Предположительно, под потопление попадает 9 домов. В них не проживают дети и инвалиды. ПВР будет развернут на 25 мест. Для пункта заказали одноразовую посуду, питьевую воду, предметы первой необходимости, посчитана стоимость питания. Второй ПВР будет организован в Благовещенске на базе спортивной школы №3. Там подготовят 30 мест", - сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Кроме жителей Белогорья оповещены о возможном подтоплении жители Верхблаговещенска и Зазейского. Для строительства дамб заготовлено 200 тонн песчано-гравийной смеси. Организовано круглосуточное наблюдение за рекой Бурхановкой, для перекрытия которой также готовы материалы.
В Зейском районе Амурской области, который одним из первых попал в зону паводка, падает уровень реки Уркана, Гилюя, Дэпа. Дорога, ведущая к селу Ивановка, официально закрыта, но подрядные организации постепенно начинают ее ремонтировать, груз в село доставляет спецтранспорт. В село привезли питьевую воду, которой должно хватить на все выходные. Спецтранспорт в магазины села Амуро-Балтийск завез продовольствие. Водой остается отрезано село Сеан.
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