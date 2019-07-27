Паводок в Приамурье подтопил почти 600 частных жилых домов

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Дождевой паводок в Амурской области на утро субботы подтопил 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья, сообщает ГУ МЧС по региону.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на утро 27 июля, на территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено 593 частных жилых дома: в городе Зее 4 дома; в Мазановском районе - 430; в Селемджинском районе - 159",- сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Также, по данным ведомства, в области подтоплено 1286 придворовых территории, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог.

"Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников - 536 человек, из них 156 детей", - сообщает ведомство.