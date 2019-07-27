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РИА Новости

Паводок в Приамурье подтопил почти 600 частных жилых домов

Вчера, 07:31
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Дождевой паводок в Амурской области на утро субботы подтопил 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья, сообщает ГУ МЧС по региону.
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"По состоянию на утро 27 июля, на территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено 593 частных жилых дома: в городе Зее 4 дома; в Мазановском районе - 430; в Селемджинском районе - 159",- сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
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Также, по данным ведомства, в области подтоплено 1286 придворовых территории, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог.
"Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников - 536 человек, из них 156 детей", - сообщает ведомство.
В пятницу пресс-служба регионального главка МЧС сообщила РИА Новости, что спасатели не исключают в Приамурье повторения сценария паводка 2013 года. Шесть лет назад произошел самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений. В зону подтопления тогда попали более 190 тысяч человек, были затоплены тысячи жилых домов, дороги, предприятия. Пострадали Амурская, Еврейская автономная области и Хабаровский край.
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