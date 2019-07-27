Трюдо и Джонсон обсудили отношения Канады и Британии после Brexit

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил со своим британским коллегой Борисом Джонсоном развитие отношений между их странами после выхода Великобритании из Европейского союза, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте канадского правительства.

"Они (Трюдо и Джонсон - ред.) подчеркнули свою приверженность к поиску плавного перехода к двусторонней торговле и инвестициям после Brexit", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трюдо заявил, что он рассчитывает сотрудничать с Джонсоном по представляющим общий интерес вопросам международной торговли, изменения климата соблюдения прав человека, свободы СМИ, отношений с Китаем, безопасности на Украине, а также поддержания мирового порядка.