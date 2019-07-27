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РИА Новости

В Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров

Вчера, 05:49
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд "Киев-Москва" на Киевском вокзале
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Крым готов к возобновлению движения поездов с Украины, заявил первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, комментируя петицию, опубликованную на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Фикс назвал появление подобного обращения "позитивной вещью", которую "следует приветствовать". По мнению депутата, в настроениях украинцев возник сдвиг в пользу мирного решения вопроса, а возобновление движения поездов выгодно, прежде всего, Киеву, так как граждане страны смогут с комфортом добираться до курортов полуострова.
При этом, вице-спикер усомнился, что Украина сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив.
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Обращение к Зеленскому

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.
Автором петиции является бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить в Крым дорого и долго.
Петиция была зарегистрирована 25 июля и набрала 93 голоса. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Невозможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна не может разорвать сообщение с Россией, в том числе железнодорожное, из-за международных обязательств перед Европейским союзом.
"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в ЕС, а у нас есть международные обязанности перед Европейским союзом, в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации – мы просто не можем", - глава украинского кабмина.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, однако движение в Крым прекращено.
В Укрзализнице регулярно отчитываются, что поезд "Киев — Москва" является самым прибыльным. При этом власти Украины периодически заявляют о планах прекратить также железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
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Ситуация на УкраинеЕфим ФиксКрымУкраинаВ мире
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