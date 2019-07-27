Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У Украины сложился ужасный имидж, но ее не следует ассоциировать только с негативом, заявил в интервью У Украины сложился ужасный имидж, но ее не следует ассоциировать только с негативом, заявил в интервью изданию "Европейская правда" посол Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг", — сказал дипломат.

По его мнению, Украина намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался.

Мингарелли также перечислил направления, которые должны стать приоритетными для новой украинской власти: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.

Ранее европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз надеется на продолжение Киевом курса реформ, которые уже приносят результат, а глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер — что в ЕП ожидают от новой Рады реализации реформ без "затягивания и увиливаний".