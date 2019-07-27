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РИА Новости

Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины

Вчера, 01:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев, Украина
Киев, Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У Украины сложился ужасный имидж, но ее не следует ассоциировать только с негативом, заявил в интервью изданию "Европейская правда" посол Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг", — сказал дипломат.

По его мнению, Украина намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался.
Мингарелли также перечислил направления, которые должны стать приоритетными для новой украинской власти: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.
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Ранее европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз надеется на продолжение Киевом курса реформ, которые уже приносят результат, а глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер — что в ЕП ожидают от новой Рады реализации реформ без "затягивания и увиливаний".
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 100 процентов протоколов в Раду проходят пять партий: "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты должны быть обнародованы до 5 августа включительно.
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У меня имидж Украины не поднимался с 1998 года, моего детства. Никогда не забуду как нашу семью грабила ночью мафия в купе на станции, с оружием в руках, в поезде шедшем транзитом через Украину из Симферополя в Москву. Это самые яркие воспоминания об Украине))) И с этим уже ничего уже не поделать))) Фу.
27 июля, 03:18
Дима Ф
6924201
Украина это территория анархии))) Факт)))
27 июля, 03:39
Дима Ф
6821000
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