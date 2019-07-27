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РИА Новости

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Вчера, 01:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис Зеленского хочет сместить Кличко со своей должности и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Позже кабмин Украины подтвердил, что получил письмо из офиса Зеленского с представлением об увольнении Кличко.

"Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же", - заявил Кличко в интервью таблоиду Bild.

Ранее украинское издание "КиевVласть" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет назначить на должность главы Киева директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. Как передает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии, Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос по делу о земельных махинациях. Градоначальник назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
26 июля, 19:58
Кличко шумит. Зеленский молчит. Киев в ожиданииЗеленский пытается ограничить власть мэра Киева. В городе море слез. Но плачет только Кличко.
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