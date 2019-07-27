Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис Зеленского хочет сместить Кличко со своей должности и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Позже кабмин Украины подтвердил, что получил письмо из офиса Зеленского с представлением об увольнении Кличко.

"Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же", - заявил Кличко в интервью таблоиду Bild.

Ранее украинское издание "КиевVласть" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет назначить на должность главы Киева директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. Как передает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии, Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос по делу о земельных махинациях. Градоначальник назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.