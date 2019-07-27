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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Большой крестный ход УПЦ пройдет в центре Киева по случаю Дня Крещения Руси

01:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве
Священнослужители во время крестного хода в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Священнослужители во время крестного хода в Киеве. Архивное фото
МОСКВА/КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Большой крестный ход и праздничные богослужения Украинской православной церкви с участием десятков тысяч верующих пройдут, по традиции, в Киеве по случаю празднования Дня Крещения Руси 27-28 июля.
Торжественные мероприятия начнутся в 13.00 по местному времени молебном на Владимирской горке, который совершит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
"По завершении молебна, в 13.30, состоится Большой торжественный крестный ход со святынями - мощами и чудотворными иконами, в котором, по традиции, десятки тысяч верующих во главе с духовенством Украинской православной церкви и представителями поместных православных церквей двинутся по улицам Киева от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры", - сообщается на сайте УПЦ.
В прошлом году, когда отмечалась круглая дата - 1030-летие Крещения Руси, шествие сторонников канонической Церкви, несмотря на противодействие украинских властей, собрало в центре украинской столицы 250 тысяч верующих. В 2017 году, по данным УПЦ, в крестном ходе принимало участие около 100 тысяч верующих, еще годом ранее – от 80 до 100 тысяч человек.
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По информации УПЦ, в этом году к праздничным мероприятиям в Киев с разных уголков Украины доставили мощи 18-ти святых и исповедников: святителя Луки Крымского, преподобных Алексия Карпаторусского, Лаврентия Черниговского и Кукши Одесского, священномученика Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, святого праведного Петра Калнышевского - последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, а также 11-ти Святогорских святых.
"Эти святые исповедники, которые отстаивали православную веру в ХХ веке, духовно укрепляют христиан Украинской православной церкви держаться единой канонической Церкви и святой православной веры", - сообщил председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.
Кроме того, участники крестного хода и праздничного молебна смогут поклониться мощам святого благоверного князя Владимира - Крестителя Руси и стопе апостола Андрея Первозванного. Также в крестном ходе и других торжествах будут участвовать пять чудотворных Богородичных икон, привезенных из разных областей Украины: икона Божией Матери "Зимненская", Почаевская икона Пресвятой Богородицы, Касперовская иконы Божией Матери, Святогорский образ Богородицы и икона "Успение Богородицы" из Киево-Печерской лавры.
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Как только молитвенное шествие прибудет в Киево-Печерскую лавру, сразу же начнется торжественное всенощное бдение. На следующий день, 28 июля, в 09.00 будет совершена праздничная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Богослужение возглавит митрополит Онуфрий "в сослужении сонма архиереев как поместных православных церквей, так и Украинской православной церкви", - сообщил архиепископ Климент.
Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов связывает традицию многочисленных крестных ходов в разных регионах Украины, в которых ежегодно участвуют десятки тысяч верующих, во многом с гонениями на каноническую Церковь в стране и с желанием верующих продемонстрировать свою поддержку УПЦ. "Сейчас на Украине вот эти массовые крестные ходы - это способ для верующих людей поддержать свою Церковь, выразить свою верность ей, засвидетельствовать ее народную поддержку во времена переживаемых испытаний", - сказал Балашов журналистам.
В России основные торжества по случаю Дня Крещения Руси пройдут в воскресенье, 28 июля. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, после чего возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и совершит там праздничный молебен. В 2010 году День Крещения Руси был включен в число государственных памятных дат России.
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