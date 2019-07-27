Большой крестный ход УПЦ пройдет в центре Киева по случаю Дня Крещения Руси

МОСКВА/КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Большой крестный ход и праздничные богослужения Украинской православной церкви с участием десятков тысяч верующих пройдут, по традиции, в Киеве по случаю празднования Дня Крещения Руси 27-28 июля.

Торжественные мероприятия начнутся в 13.00 по местному времени молебном на Владимирской горке, который совершит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"По завершении молебна, в 13.30, состоится Большой торжественный крестный ход со святынями - мощами и чудотворными иконами, в котором, по традиции, десятки тысяч верующих во главе с духовенством Украинской православной церкви и представителями поместных православных церквей двинутся по улицам Киева от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры", - сообщается на сайте УПЦ.

В прошлом году, когда отмечалась круглая дата - 1030-летие Крещения Руси, шествие сторонников канонической Церкви, несмотря на противодействие украинских властей, собрало в центре украинской столицы 250 тысяч верующих. В 2017 году, по данным УПЦ, в крестном ходе принимало участие около 100 тысяч верующих, еще годом ранее – от 80 до 100 тысяч человек.

По информации УПЦ, в этом году к праздничным мероприятиям в Киев с разных уголков Украины доставили мощи 18-ти святых и исповедников: святителя Луки Крымского, преподобных Алексия Карпаторусского, Лаврентия Черниговского и Кукши Одесского, священномученика Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, святого праведного Петра Калнышевского - последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, а также 11-ти Святогорских святых.

"Эти святые исповедники, которые отстаивали православную веру в ХХ веке, духовно укрепляют христиан Украинской православной церкви держаться единой канонической Церкви и святой православной веры", - сообщил председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Кроме того, участники крестного хода и праздничного молебна смогут поклониться мощам святого благоверного князя Владимира - Крестителя Руси и стопе апостола Андрея Первозванного. Также в крестном ходе и других торжествах будут участвовать пять чудотворных Богородичных икон, привезенных из разных областей Украины: икона Божией Матери "Зимненская", Почаевская икона Пресвятой Богородицы, Касперовская иконы Божией Матери, Святогорский образ Богородицы и икона "Успение Богородицы" из Киево-Печерской лавры.

Как только молитвенное шествие прибудет в Киево-Печерскую лавру, сразу же начнется торжественное всенощное бдение. На следующий день, 28 июля, в 09.00 будет совершена праздничная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Богослужение возглавит митрополит Онуфрий "в сослужении сонма архиереев как поместных православных церквей, так и Украинской православной церкви", - сообщил архиепископ Климент.

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов связывает традицию многочисленных крестных ходов в разных регионах Украины, в которых ежегодно участвуют десятки тысяч верующих, во многом с гонениями на каноническую Церковь в стране и с желанием верующих продемонстрировать свою поддержку УПЦ. "Сейчас на Украине вот эти массовые крестные ходы - это способ для верующих людей поддержать свою Церковь, выразить свою верность ей, засвидетельствовать ее народную поддержку во времена переживаемых испытаний", - сказал Балашов журналистам.