В Сети высмеяли заявление украинских пограничников о зеленом луче

В ФСБ назвали причины усиления напряженности на границе России и Украины

В ФСБ назвали причины усиления напряженности на границе России и Украины

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали там судно "Норд" под российским флагом. Позднее, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".