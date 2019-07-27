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РИА Новости

В Сети высмеяли заявление украинских пограничников о зеленом луче

01:18
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© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины
Катера ВМС Украины
© Фото : ВМС Украины
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
“С горилки луч зеленый”, - написал @Serj2778.
“На корабли ФСБ из запасников Кремля выдали по гиперболоиду инженера Гарина?” - поинтересовался @bo_u_lin.
“Шапочки из фольги снимают проблему”, - дал совет @Petroff47C.
“Украинцы, это луч света в вашем темном царстве”, - выразил мнение @cuba_next.
Украинский пограничник
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Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали там судно "Норд" под российским флагом. Позднее, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.
Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя
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