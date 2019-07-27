Суд в Турции признал нарушение прав ученых, призывавших к миру с курдами

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Конституционный суд Турции признал нарушение прав турецких преподавателей, которые были осуждены за призывы к властям вернуться к мирному решению курдской проблемы, передает агентство Конституционный суд Турции признал нарушение прав турецких преподавателей, которые были осуждены за призывы к властям вернуться к мирному решению курдской проблемы, передает агентство Anadolu

Власти Турции в 2016 году санкционировали задержание турецких ученых в нескольких провинциях. Подписавшим обращение с призывом вменялось "публичное унижение турецкого народа, государства, правительства, парламента и суда", а также "пропаганда террористической организации".

Конституционный суд коллегиально рассмотрел обращение десяти преподавателей о нарушении свободы слова. Восемь членов коллегии проголосовали за то, что права преподавателей были нарушены, восемь высказались против. Председатель суда Зюхтю Арслан воспользовался своим правом решающего голоса, и суд вынес решение о признании нарушения прав. Преподавателям будет выплачена компенсация в 9 тысяч турецких лир (около 1,5 тысячи долларов).

В январе 2016 года 1128 турецких и зарубежных ученых опубликовали обращение под названием "Мы не будем частью этого преступления", в котором призвали турецкие власти "прекратить резню и бойню" на юго-востоке страны и вернуться за стол переговоров для мирного урегулирования курдской проблемы.

Среди подписавших обращение были всемирно известные ученые: лингвист Ноам Хомский, географ Дэвид Харви, социолог Иммануил Валлерстайн и другие. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "невеждами" ученых, подписавших обращение, а высший совет Турции по образованию объявил, что примет меры против турецких ученых, чьи подписи стоят под ним.