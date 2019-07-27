Мацуев даст концерты в пользу пострадавших в Иркутской области

СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Благотворительные концерты для сбора средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области пройдут в сентябре в рамках фестиваля "Звезды на Байкале", сообщил журналистам пианист Денис Мацуев перед открытием фестиваля Crescendo в Сочи.
Он пояснил, что трагедия в Иркутской области стала для него личным горем, и он пытался помочь пострадавшим, как мог. В том числе он решил провести благотворительные концерты. Он признался, что к фестивалю в Сочи не успел этого организовать, потому сделает это в сентябре в рамках фестиваля "Звезды на Байкале"
"Фестиваль у нас в начале сентября, дадим не один, а ряд благотворительных концертов. Будет один мой концерт и концерт российского национального молодежного оркестра. Это новое детище, ему скоро будет год. Это молодой коллектив, в котором собраны потрясающие музыканты. Они приедут в Иркутск и будут у нас резидентским оркестром, который даст именно благотворительный концерт тоже в помощь пострадавшим. Я всегда говорю, что музыка лечит, но нужны ещё и средства. Вот средства от продажи билетов на эти концерты мы пошлем точечно на помощь пострадавшим", - рассказал Мацуев.
Денис Мацуев с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Фестиваль традиционно проходит в сентябре и состоит из 12-15 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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