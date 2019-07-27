Мацуев даст концерты в пользу пострадавших в Иркутской области

"Фестиваль у нас в начале сентября, дадим не один, а ряд благотворительных концертов. Будет один мой концерт и концерт российского национального молодежного оркестра. Это новое детище, ему скоро будет год. Это молодой коллектив, в котором собраны потрясающие музыканты. Они приедут в Иркутск и будут у нас резидентским оркестром, который даст именно благотворительный концерт тоже в помощь пострадавшим. Я всегда говорю, что музыка лечит, но нужны ещё и средства. Вот средства от продажи билетов на эти концерты мы пошлем точечно на помощь пострадавшим", - рассказал Мацуев.