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РИА Новости

"Пью много, сплю мало". У политиков свои секреты поддержания формы

Вчера, 08:00
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© REUTERS / Eugene Hoshiko/ PoolМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Токио. 20 июля 2017 года
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Токио. 20 июля 2017 года
© REUTERS / Eugene Hoshiko/ Pool
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ксения Мельникова. Растрепанные волосы, мешковатая фигура — новый премьер-министр Британии не производит впечатление человека, хоть сколько-нибудь озабоченного внешностью и здоровьем. Молодость его прошла бурно, "вечеринки были невероятно пьяные", признавался он сам. Впрочем, и Уинстон Черчилль не отличался стройностью, курил сигары, злоупотреблял алкоголем. Однако дожил до глубокой старости.

Пицца, бургер, минимум сна

"Я много пью, мало сплю и курю одну сигару за другой. Поэтому я на двести процентов в форме... Никогда не стоял там, где можно сидеть, и никогда не сидел там, где можно лежать", — делился секретами долголетия Уинстон Черчилль, доживший до 90 лет.
Через десятки лет по другую сторону Атлантики у него появился последователь. Образ жизни Дональда Трампа привел бы диетологов в замешательство. Он не любит спорт, много работает и мало спит.
В отличие от предыдущих президентов США, Трамп никогда не заботился о правильном питании, не отказывая себе в удовольствии наесться пиццы и бургеров. Когда другие главы государств перекусывают орешками, фруктами или овощами, Трамп открывает пакет чипсов или сладкого печенья. Правда, в угоду политике он все же отказался от любимого лакомства — после того как производство его любимого печенья перенесли в Мексику.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует журналистам стол с едой на приеме в Белом доме
Президент США Дональд Трамп демонстрирует журналистам стол с едой на приеме в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп демонстрирует журналистам стол с едой на приеме в Белом доме
В Белом доме Трамп заказывает на ужин стейки из красного мяса хорошей прожарки и как можно меньше овощей, если и выбирает салат, то "Кобб" с сыром рокфор и беконом. Питает слабость к диетической коле, которую пьет в неограниченных количествах, зато довольно равнодушен к алкоголю.
Так же обстоят дела и с фитнесом. "От случая к случаю, чем реже, тем лучше", — описывал он свой график тренировок. Единственное исключение президент делает для гольфа. Но и тут особо не напрягается: во время игры перемещается по полю не пешком, а на на гольф-каре.
В книге "Думай как миллиардер" он объясняет: чтобы добиться успеха, надо работать всю неделю, без праздников и выходных. И поменьше спать. Утверждает, что ему вполне хватает трех-четырех часов сна. Бывшие сотрудники Трампа рассказывали, что сообщения от него приходили и поздно ночью, и рано утром.
По словам Майкла Д’Антонио, биографа американского лидера, Трамп уверен, что проживет долго, а поможет ему в этом хорошая генетика: его отец умер в возрасте 93 лет.
Трое предыдущих президентов США заботились о питании и занимались спортом. Любитель тенниса Билл Клинтон в 2010 году стал убежденным веганом. Учитывая, что он родился в Арканзасе, где никто не мыслит себя без барбекю, это было для него серьезным шагом. В один прекрасный день он перешел на ягодный смузи — на завтрак, зеленый салат с бобами — на обед, орехи или хумус, свежие овощи — для перекуса. На ужин — киноа. Лишь по праздникам позволяет себе вегетарианский бургер или омлет из трех яиц.
Результат не заставил себя ждать: экс-президент разом сбросил 13 килограммов. "Во мне сейчас столько энергии! Чувствую себя превосходно!" — не скрывал он радости.
Занявший после Клинтона президентское кресло Джордж Буш — младший, мучительно боровшийся с алкоголизмом в молодости, обожал кататься на горном велосипеде, проезжал десятки километров. Периодически падал, но опять садился в седло, потому что "это лучший способ размяться и прочистить мозги".

Вместо кофе — миндальные орехи

Барак Обама часами играл в гольф, все выходные напролет. За что его, кстати, критиковал Трамп, заявлявший, что Обама "слишком много времени посвящает этому занятию".
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Барак Обама во время игры в гольф. 21 декабря 2016 года
Президент США Барак Обама во время игры в гольф. 21 декабря 2016 года
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Барак Обама во время игры в гольф. 21 декабря 2016 года
Однажды это увлечение президента даже помешало свадьбе в Калифорнии. Пара собиралась сочетаться браком на поле для гольфа, однако молодоженам пришлось ждать, пока глава государства закончит игру. В качестве компенсации за неудобство президент согласился сфотографироваться с новобрачными.
Гольф помог Обаме смириться с предстоящей отставкой. "Теперь будет определенно больше времени для игры", — с улыбкой говорил он.
Спортом 44-й президент занимался всю жизнь. В молодости отдавал предпочтение футболу и баскетболу. Кстати, специально для него теннисный корт в Белом доме оборудовали под баскетбольную площадку.
Переехав в официальную резиденцию, бросил курить и уже не заказывал еду в ресторанах. Супруга президента Мишель уверяла, что Барак следит за питанием: например, чтобы взбодриться, он не пьет кофе, а ест миндальные орешки. Регулярно посещает тренажерный зал.
Правда, некоторые видео с тренировок президента просачивались в Сеть и вызывали улыбку: Обама довольно неуклюже выполнял упражнения с небольшими гантелями.
На этом фоне резко выделялась сама Мишель. Когда она показала одну из своих персональных фитнес-тренировок в Белом доме, ее подход к занятиям посчитали безупречным. В том, что первая леди находится в прекрасной физической форме, американцы убедились в эфире ток-шоу на телеканале NBC. Ведущая Эллен Дедженерес предложила гостье помериться силами. И Мишель с легкостью отжалась от пола 25 раз.

Секретный коктейль с хреном

Хорошую физическую форму демонстрирует и российский лидер, периодически появляясь на экране в спортивном костюме, кимоно, а чаще в хоккейной форме. Владимир Путин — убежденный сторонник здорового образа жизни и фанат спорта. Он с детства увлекается дзюдо и хоккеем.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и игроки команды "Сборная Ночной хоккейной лиги" после окончания гала-матча Ночной хоккейной лиги в Ледовом дворце "Большой" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и игроки команды Сборная Ночной хоккейной лиги после окончания гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и игроки команды "Сборная Ночной хоккейной лиги" после окончания гала-матча Ночной хоккейной лиги в Ледовом дворце "Большой" в Сочи
В одном из интервью президент рассказал, что каждое утро начинает с бассейна, потом идет в тренажерный зал. В 2015 году глава государства провел открытую тренировку в спортзале сочинской резиденции Бочаров Ручей вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым. После разминки политики отправились на силовые тренажеры.
Потом завтракали на открытой террасе. Что касается еды, то российский лидер признавался, что он довольно неприхотлив. Выбирая между мясом и рыбой, закажет рыбу, любит баранину, к сладкому равнодушен, за исключением мороженого. Пьет зеленый чай. В зарубежных визитах с удовольствием пробует блюда местной кухни.
Семь лет назад Путин пустил к себе на кухню съемочную группу НТВ: сообщил журналистам, что утром после тренировки ест кашу и творог с медом, а также пьет сырые перепелиные яйца. Помимо этого — специальный коктейль, который готовят по его собственному рецепту. Основные ингредиенты напитка — хрен и свекла. К спиртному глава государства равнодушен.
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Борис ДжонсонДональд ТрампВладимир ПутинУинстон ЧерчилльСША
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