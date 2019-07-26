Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании

Вектор определен. Что можно сказать о Джонсоне по его назначениям в кабмине

Новый премьер Великобритании сделал первые кадровые назначения. О чем говорит новая конфигурация правительства, в эфире радио Sputnik объяснил депутат Госдумы Александр Ющенко.