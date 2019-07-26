Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T23:57Z
https://ria.ru/20190726/1556926296.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155684/66/1556846623_0:153:3084:1888_1036x0_80_0_0_6c2c43aacc8713c4c34510e3b9ba69ff.jpg
РИА Новости

Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании

Вчера, 23:57
369
© REUTERS / Hannah McKayНовый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
© REUTERS / Hannah McKay
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с новым британским премьер-министром Борисом Джонсоном и считает, что он будет отличным премьером Великобритании.
"Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром", - сказал Трамп журналистам. Президент назвал Джонсона "отличным парнем". По его словам, с Великобританией возможна выработка очень значимого торгового соглашения, над которым сейчас идет работа. Трамп выразил надежду на увеличение торгового оборота между странами.
"Да, я говорил с ним (по телефону). Я поздравил его. Он является моим другом", - отметил Трамп. По словам президента США, Великобритания "давно нуждалась" в нем.
Борис Джонсон в среду стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
25 июля, 09:32
Вектор определен. Что можно сказать о Джонсоне по его назначениям в кабминеНовый премьер Великобритании сделал первые кадровые назначения. О чем говорит новая конфигурация правительства, в эфире радио Sputnik объяснил депутат Госдумы Александр Ющенко.
351002
Обсудить 0
Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США готовятся ввести налог на французское вино
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вынужден часто уезжать из Белого дома по вине Обамы
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400
Стена на границе Мексики и США
Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил режим санкций из-за ухудшения ситуации в Мали
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Трамп и Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству"
Турция
Суд в Турции признал нарушение прав ученых, призывавших к миру с курдами
Генерал Джон Хайтен
Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил вражду с Россией
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал решение британского регулятора оштрафовать RT
Политик Дмитрий Гудков
В предвыборном штабе Гудкова заявили, что СК проводит обыски
Фестиваль Просветитель на Валааме
На Валааме пройдет Свято-Владимирский фестиваль православного пения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэла начинает выстраивать экономику, не зависящую от нефти
СМИ: палестинец умер от ран, полученных в столкновениях с израильской армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
Лента новостейМолния