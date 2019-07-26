В Совфеде оценили слова Трампа об ответных мерах на "глупость Макрона"

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, намекнувшего на увеличение ввозных пошлин на французское вино после введения Парижем так называемого "налога на Google".

По мнению сенатора, в заявлении Трампа прослеживается восприятие Соединенных Штатов как "особенной" страны.

"Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что все делается незаконно", — пояснил он в комментарии RT .

Как считает Джабаров, США и страны Европейского союза — давние партнеры и смогут найти выход из сложившейся ситуации.

Парламентарий подчеркнул, что в связи с заявлением американского лидера Москва не ожидает ухудшения отношений между государствами и "не хочет на этом играть".

"Со своей стороны, мы хотим иметь ровные отношения со всеми странами. А то, как они будут разбираться между собой, уже их внутреннее дело", — отметил собеседник телеканала.

Ранее Дональд Трамп назвал "глупостью Макрона" введение Францией "налога на Google". Он также анонсировал ответные меры на действия Парижа, намекнув на возможное увеличение пошлин на французское вино.