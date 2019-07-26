Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T21:53Z
https://ria.ru/20190726/1556925175.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/10/1556001037_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_9f9a53ed38bbc3d31882733215d53c7d.jpg
РИА Новости

В Совфеде оценили слова Трампа об ответных мерах на "глупость Макрона"

Вчера, 21:53
5554
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, намекнувшего на увеличение ввозных пошлин на французское вино после введения Парижем так называемого "налога на Google".
По мнению сенатора, в заявлении Трампа прослеживается восприятие Соединенных Штатов как "особенной" страны.

"Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что все делается незаконно", — пояснил он в комментарии RT.

Как считает Джабаров, США и страны Европейского союза — давние партнеры и смогут найти выход из сложившейся ситуации.
Парламентарий подчеркнул, что в связи с заявлением американского лидера Москва не ожидает ухудшения отношений между государствами и "не хочет на этом играть".
Париж, Франция
11 июля, 01:00
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
"Со своей стороны, мы хотим иметь ровные отношения со всеми странами. А то, как они будут разбираться между собой, уже их внутреннее дело", — отметил собеседник телеканала.
Ранее Дональд Трамп назвал "глупостью Макрона" введение Францией "налога на Google". Он также анонсировал ответные меры на действия Парижа, намекнув на возможное увеличение пошлин на французское вино.
Сенат Франции 11 июля ввел налог на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки. Эти меры могут касаться Amazon, Apple, Facebook и Google. Законопроект затрагивает компании с совокупным годовым доходом от предоставляемых услуг не менее 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов евро во Франции, отметили в торговом представительстве США.
Логотип компании Google
13 февраля, 17:30
Во Франции суд оштрафовал Google за незаконный сбор данных
7292013
Обсудить 2
Эммануэль МакронВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Киев, Украина
Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины
РИА
Новости
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Девушка с книгой
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Лента
новостей
Генерал Джон Хайтен
Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал реформировать ВТО
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
Здание МИД России
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил вражду с Россией
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
Лента новостейМолния