Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Певица Анита Цой споткнулась на фестивале "Жара" в Баку и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Ранее в ряде СМИ отмечалось, что Цой увезли с перевязанной ногой на скорой с концерта в рамках фестиваля "Жара".
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"С Анитой все хорошо. Она на площадке ушибла палец на ноге. Поскольку на фестивалях всегда дежурит скорая, она поехала в больницу осмотреть ушиб", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.