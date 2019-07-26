Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Певица Анита Цой споткнулась на фестивале "Жара" в Баку и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.

Ранее в ряде СМИ отмечалось, что Цой увезли с перевязанной ногой на скорой с концерта в рамках фестиваля "Жара".