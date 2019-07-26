Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T22:14Z
https://ria.ru/20190726/1556924639.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/119975/58/1199755844_0:247:3076:1977_1036x0_80_0_0_59923dcc9da8d2707b9e86cc46b1419a.jpg
РИА Новости
Культура

Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой

Вчера, 21:10
22310
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Певица Анита Цой споткнулась на фестивале "Жара" в Баку и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Ранее в ряде СМИ отмечалось, что Цой увезли с перевязанной ногой на скорой с концерта в рамках фестиваля "Жара".
Певица Анита Цой. Архивное фото
22 октября 2018, 15:38Культура
Певицу Аниту Цой прооперировали в столичной клинике
"С Анитой все хорошо. Она на площадке ушибла палец на ноге. Поскольку на фестивалях всегда дежурит скорая, она поехала в больницу осмотреть ушиб", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
15291326754
Обсудить 6
КультураАнита ЦойБакуПроисшествия
Популярные комментарии
Я когда работал на скорой, один раз приехали на вызов. Мужик жаловался на боль в руке. На вопрос что случилось сказал что упал со второго этажа неделю назад.
26 июля, 22:14
НВНиколай Васильевич
2120000
Рекомендуем
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
РИА
Новости
Родители
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Вид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
В музее-заповеднике "Царское село" два иностранных туриста избили женщину
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Лента
новостей
Заслуженная артистка России, бывший хормейстер Большого детского хора им. В.С. Попова Татьяна Анофриева
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Блюда на шведском столе
Работники ресторанов раскрыли страшные секреты шведского стола
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп пригрозил ответить на "глупость Макрона" пошлинами на вино
Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом
В Кузбассе мужчина в шутку выбросил возлюбленную с балкона
Девушка с книгой
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Киев, Украина
Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
Лента новостейМолния