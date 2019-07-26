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РИА Новости

На северо-западе Москвы нашли два боеприпаса времен войны

Вчера, 20:36
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны нашли в пятницу вечером при проведении земляных работ при строительстве метрополитена на северо-западе Москвы, на место опасной находки вызваны военные саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении работ на строительной площадке метрополитена вблизи дома №18 на проспекте Маршала Жукова обнаружены два снаряда времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место обнаружения опасной находки сейчас оцеплено. На место происшествия вызваны военные саперы.
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