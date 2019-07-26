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РИА Новости

В Совфеде поддержали концепцию законопроекта о значимых IT-ресурсах

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал концепцию законопроекта о значимых IT-ресурсах, назвав ее "абсолютно здравой и верной".
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru.
"Сама идея мне кажется абсолютно здравой и верной. Мы обязательно изучим законопроект, когда он поступит в наш комитет и, думаю, поддержим его концепцию", - заявил Клишас РИА Новости.
Более детально сенаторы будут работать с авторами законопроекта в ходе осенней сессии, уточнил он.
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