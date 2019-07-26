ПФР ответил на критику Счетной палаты

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия успешно выполняет взятые обязательства по пенсионному обеспечению, Пенсионный фонд платит их за счет собираемых страховых взносов, а трансферты из федерального бюджета идут только на их повышение и финансирование льгот, рассказали РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова ранее заявила, выступая в Госдуме, что, несмотря на принимаемые меры, создать эффективную пенсионную систему в России пока не удалось. По ее словам, реализуемая с 2013 года Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан. Орлова также отметила, что - для достижения 40%-ного коэффициента замещения - средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тысячи рублей. Аудитор добавила, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не оказала особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР, поскольку работающих пенсионеров все меньше.

В Пенсионном фонде напомнили, что в 2018 году Россия ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, которая и предусматривает коэффициент замещения прежнего заработка не менее 40%.

Этот ориентир выполняется, подчеркнули в фонде. "Более того, в отношении некоторых типов получателей, определенных конвенцией, коэффициент замещения еще выше", - сказали в пресс-службе.

В фонде также отметили, что в 2018 году трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование был сокращен на 300,3 миллиарда рублей, или 32,2%, а в 2019 году уменьшен еще.