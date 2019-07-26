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РИА Новости

ПФР ответил на критику Счетной палаты

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия успешно выполняет взятые обязательства по пенсионному обеспечению, Пенсионный фонд платит их за счет собираемых страховых взносов, а трансферты из федерального бюджета идут только на их повышение и финансирование льгот, рассказали РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова ранее заявила, выступая в Госдуме, что, несмотря на принимаемые меры, создать эффективную пенсионную систему в России пока не удалось. По ее словам, реализуемая с 2013 года Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан. Орлова также отметила, что - для достижения 40%-ного коэффициента замещения - средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тысячи рублей. Аудитор добавила, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не оказала особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР, поскольку работающих пенсионеров все меньше.
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
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В Пенсионном фонде напомнили, что в 2018 году Россия ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, которая и предусматривает коэффициент замещения прежнего заработка не менее 40%.
Этот ориентир выполняется, подчеркнули в фонде. "Более того, в отношении некоторых типов получателей, определенных конвенцией, коэффициент замещения еще выше", - сказали в пресс-службе.
В фонде также отметили, что в 2018 году трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование был сокращен на 300,3 миллиарда рублей, или 32,2%, а в 2019 году уменьшен еще.
"Выплата страховых пенсий обеспечивается поступающими взносами, трансферт из федерального бюджета направляется на финансирование обязательств по страховым пенсиям, которые связаны с их повышением и льготами, предоставляемыми государством гражданам и страхователям, например на выплату досрочных пенсий, компенсацию зачета в стаж нестраховых периодов, валоризацию пенсий и пониженные тарифы страховых взносов", – заключили в Пенсионном фонде.
Здание Государственной Думы в Москве
16 июля, 13:10
Госдума уточнила требования к проекту бюджета ПФР и отчету о его исполнении
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Светлана ОрловаПенсионный фонд РФСчетная палата РФРоссияОбщество
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